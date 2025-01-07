США перенаправили $95 млн військової допомоги з Єгипту до Лівану для підтримки перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою", - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 6 січня, адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення перенаправити 95 млн доларів військової допомоги, призначеної для Єгипту, на підтримку Лівану. Ця ініціатива покликана зміцнити перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"

У документі Державного департаменту США йдеться про те, що ліванські збройні сили є "ключовим партнером" у реалізації угоди про припинення вогню, досягнутої 27 листопада 2024 року. Ця угода має на меті запобігти загрозам з боку "Хезболли" для Ізраїлю.

Крім того, рішення про перенаправлення коштів було прийняте на тлі занепокоєння американського конгресу стосовно ситуації з правами людини в Єгипті, зокрема, арештів тисяч політичних в'язнів.

У вересні 2024 року Держдеп США заявив, що адміністрація Байдена оголосила про надання Каїру військову допомогу в розмірі 1,3 млрд доларів, з яких 95 млн доларів пов'язані саме з прогресом Єгипту у звільненні політичних в'язнів.

У документі не зазначено, що 95 млн доларів - це саме ці кошти, але представник конгресу заявив, що не вважає цю суму випадковим збігом обставин.

Кошти, які направляються до Лівану, будуть використані для підвищення професіоналізму збройних сил країни, посилення охорони кордонів, а також для боротьби з тероризмом і вирішення безпекових викликів, пов'язаних зі змінами в Сирії.

Вересневе рішення про виділення грошей Єгипту викликало заперечення з боку конгресу, в тому числі з боку сенаторів-демократів Кріса Мерфі і Кріса Кунса, які є членами Комітету з міжнародних відносин, які виступили зі спільною заявою, в якій засудили це рішення.