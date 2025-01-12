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Головна Технології "Позиції української Вікіпедії дуже хороші, але гірші, ніж минулого року": співзасновник ГО "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич
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"Позиції української Вікіпедії дуже хороші, але гірші, ніж минулого року": співзасновник ГО "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич

Марина Клюєва
12 січня, 2025 неділя
18:11
Технології

Співзасновник ГО "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич розповів про позиції української Вікіпедії, порівняно з російською у 2024 році. Та пояснив, що стало причиною погіршення

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Якщо говорити загалом, то всі знають, що це вільна енциклопедія, вона вільна для читання, для редагування, для поширення і вона вільна від реклами. В цілому позиції Вікіпедії української дуже хороші, але, на жаль, гірші, ніж минулого року. Ну, по-перше, зменшилось число переглядів. І якщо в січні цього року у нас було 115 мільйонів переглядів за місяць, і зазвичай у грудні через 12 місяців це число було більшим. То цього року ми впали на 30 мільйонів, і зараз у грудні ми отримали лише 85 мільйонів переглядів за місяць. Це величезне, звичайно, число. Якщо говорити про річні цифри загалом відвідування української Вікіпедії, то минулого року в нас був 1 200 000 приблизно. У цьому році - 1 000 050, тобто мінус 12%", - сказав Юрій Пероганич. 

Він зауважив, що незначно, але зросла кількість переглядів російської вікіпедії, якщо аналізувати у розрахунку, яка кількість російських статей припадає на 100 українських. 

"Ну і ще гірше, що зменшилася частка переглядів саме з України. Якщо три роки тому в нас 90% всіх переглядів з української Вікіпедії було з України, то сьогодні це число становить 80%, а це суттєво менше. Ще гірше те, що зменшилася частка переглядів саме української Вікіпедії в Україні. Якщо ми дивилися, в нас було приблизно 38% переглядів української Вікіпедії і 46% - російської. І кожного року в нас число переглядів російської в Україні спадало, то цього року так само російська вікіпедія зменшилася в абсолютному виразі, але трошки збільшилася у відносному. Тобто минулого року, 2024-го, у нас на 100 переглядів статей українською мовою з території України було 119 переглядів статей російською мовою. Минулого року (2023-го, - ред.) це було трошки менше, було 118 лише. Тобто можливо, це така випадковість, але є тенденція трошки загрозлива", - зазначив він. 

На думку Юрія Пероганича, одним із чинників, який вплинув на зменшення відвідування української Вікіпедії може бути підвищення популярності технологій штучного інтелекту. 

"Треба сказати, що основне - звичайно, це те, що впало число редакторів. Якщо в нас було у 2023 році 3,5 тисячі редакторів, це людей, які хоча б зробили одну правочку за місяць, то цього року це число становило у грудні лише 3100, тобто спад теж суттєвий. Можливо, це пов'язано з війною, пов'язано з еміграцією. І один із тих чинників, який на це впливає, - це, я думаю, поява технологій штучного інтелекту, поява ChatGPT і інших застосунків, які суттєво забирають трафік у Вікіпедії, і причому не лише в Україні. Хоча ці програми, ці технології дуже інтенсивно використовують саме Вікіпедію для своїх висновків і видачі своїх результатів. От такі результати, на жаль, цього року. Ще раз повторюся, у нас ситуація з Вікіпедією дуже хороша, але трошки гірша, ніж минулого року", - додав співзасновник ГО "Вікімедіа Україна".

  • 10 січня повідомлялось, що громадська організація "Вікімедіа Україна" опублікувала рейтинг найбільш відвідуваних сторінок української Вікіпедії у 2024 році, який вперше за 15 років очолила стаття про Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, яка отримала понад 1,1 млн переглядів.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
освіта
IT
штучний інтелект
Війна з Росією
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