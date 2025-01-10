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Уперше за 15 років лідирувала стаття про сучасника: кого найчастіше шукали в українській Вікіпедії 2024-го

Марія Науменко
10 січня, 2025 п'ятниця
23:12
Суспільство

Громадська організація "Вікімедіа Україна" опублікувала рейтинг найбільш відвідуваних сторінок української Вікіпедії у 2024 році, який вперше за 15 років очолила стаття про Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, яка отримала понад 1,1 млн переглядів

Зміст

Про це йдеться у блозі організації.

Згідно з повідомленням, друге місце зайняла стаття про Україну, яка була переглянута більш ніж 1 млн разів, а третє місце посіла стаття про українського боксера Олександра Усика з понад 732 тис. переглядів.

З-поміж сучасників популярними були статті про громадську діячку Ірину Фаріон, президента України Володимира Зеленського, співачку Klavdia Petrivna та українську письменницю Ліну Костенко.

Серед історичних постатей вже третій рік перші три місця займають статті про Шевченка Тараса Григоровича, Лесю Українку та Бандеру Степана Андрійовича. Популярним були й історичні теми, такі як Волинська трагедія, Друга світова війна та Київська Русь.

З-поміж статей про фільми та серіали найбільший інтерес викликали українські стрічки, зокрема "20 днів у Маріуполі", "Мавка. Лісова пісня" і "Спіймати Кайдаша", а також іноземні — "Гаррі Поттер" і "Гра престолів".

Серед географічних об'єктів українці шукали інформацію про Україну, Росію, Велику Британію, Німеччину, Польщу, Австралію та КНДР. Також цікавились містами: Києвом, Львовом та Кропивницьким. Стаття про Суджу зібрала понад 320 тис. переглядів, що у кілька десятків разів більше за її населення.

Топ-10 найпопулярніших статей у 2024 році:

  1. Сирський Олександр Станіславович — 1 113 902 перегляди
  2. Україна — 1 054 811
  3. Усик Олександр Олександрович — 732 084
  4. Шевченко Тарас Григорович — 706 508
  5. Залужний Валерій Федорович — 613 145
  6. Російське вторгнення в Україну (з 2022) — 560 967
  7. Президентські вибори у США 2024 — 551 884
  8. Фаріон Ірина Дмитрівна — 548 971
  9. Київ — 518 134
  10. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — 449 565

"Загалом цей рейтинг добре показує, чим цікавилося українське суспільство протягом року. Зокрема, вже три роки в українській Вікіпедії багато читають про російсько-українську війну та військову тематику. Поряд з цим у рейтингу є багато популярних з року в рік тем: наприклад, українці стабільно читають про гімн України, про Київську Русь чи про Львів" — зазначив Микола Козленко, заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

  • У грудні компанія Google підбила підсумки року і оприлюднила рейтинг найпопулярніших пошукових запитів в Україні. Аналіз показав, що найпопулярнішим для українців став запит "Графік відключення світла". На другій позиції опинився запит "Евро 2024", а на третій – "Сирський".

 

 

Теги:
Новини
Культура
Україна
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
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