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Google назвав найпопулярніші запити українців у 2024 році

Марія Науменко
10 грудня, 2024 вiвторок
10:54
Суспільство

Компанія Google підбила підсумки року і оприлюднила рейтинг найпопулярніших пошукових запитів в Україні

Зміст

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Аналіз показав, що найпопулярнішим для українців став запит "Графік відключення світла". На другій позиції опинився запит "Евро 2024", а на третій – "Сирський". У топ-10 також потрапили "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".

У категорії особистостей найбільше запитів було про Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед інших відомих імен, які цікавили українців, були Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна. Також помітний інтерес виявлявся до таких особистостей, як Ірина Фаріон, Олексій Навальний та Ален Делон, які стали темою запитів про втрати 2024 року.

У категорії фільмів лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Серед інших популярних стрічок — "Думками навиворіт 2", "Дюна. Частина друга", а також "Солтберн" і "Конотопська відьма".

Серед покупок українці найчастіше цікавились, де придбати EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Конкуренцію їм склали запити про дубайський шоколад, сквіш лапку та тюбінг.

Крім того, українські користувачі активно цікавилися значенням різних термінів і абревіатур, таких як МСЕК, РЕБ і ЦНАП. У запитах "Що таке?" з’явилися питання про терикони, черги відключення світла та довідку ок-7.

Повний список найпопулярніших пошукових запитів українців у 2024 році:

Найпопулярніші запити:

  1. Графік відключення світла
  2. Евро 2024
  3. Сирський
  4. Олімпійські ігри 2024
  5. Пасха 2024
  6. Усик
  7. Ірина Фаріон
  8. Суджа
  9. 20 днів у Маріуполі
  10. Євробачення 2024
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
  1. Олександр Сирський
  2. Олександр Усик
  3. Дональд Трамп
  4. Сергій Лавров
  5. Камала Гарріс
  6. Майк Тайсон
  7. Микола Тищенко
  8. Павел Дуров
  9. Клавдія Петрівна
  10. Соня Морозюк
Пішли назавжди:
  1. Ірина Фаріон
  2. Олексій Навальний
  3. Ален Делон
  4. Анастасия Заворотнюк
  5. Олександр Масляков
  6. В’ячеслав Узелков
  7. Олександр Ширвіндт
  8. Віталій Білоножко
  9. Богдан Сташків
  10. Шеннен Догерті

Питання "Що таке?":

  1. Що таке МСЕК?
  2. Що таке РЕБ?
  3. Що таке терикони?
  4. Що таке черги відключення світла?
  5. Що таке ЦНАП?
  6. Що таке довідка ок-7?
  7. Що таке КАБ?
  8. Що таке бусифікація?
  9. Що таке квадробери?
  10. Що таке чиназес?

Запити про покупки:

  1. Екофлоу
  2. Вентилятор
  3. Зарядна станція
  4. Інвертор
  5. Айфон 16
  6. Дубайский шоколад
  7. Сквіш лапка
  8. Гелевий акумулятор 100 ампер
  9. Сонячні панелі
  10. Тюбінг
Фільм:
  1. 20 днів у Маріуполі
  2. Думками навиворіт 2
  3. Дюна 2
  4. Солтберн
  5. Субстанція
  6. Веном 3
  7. Люблю тебе ненавидіти
  8. Жахаючий 3
  9. Дикий робот
  10. Конотопська відьма
  • 3 листопада стало відомо, що Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем. У компанії стверджували, що знімки старі.
  • Згодом компанія Google прибрала зі своїх карт інформацію про українські військові обʼєкти та системи.
Теги:
Новини
Україна
Технології
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