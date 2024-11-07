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Із карт Google прибрали українські військові обʼєкти

Дар'я Куркіна
7 листопада, 2024 четвер
17:13
Технології Google лого

Американська компанія Google прибрала зі своїх карт інформацію про українські військові обʼєкти та системи

Зміст

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. В подальшому також буде все ок", - написав він.

 

Напередодні Коваленко інформував про зустріч із представниками Google щодо публікацій на картах українських військових обʼєктів. Тоді керівник ЦПД зазначив, що компанія, зокрема, пообіцяла блюрити такі обʼєкти.

  • 3 листопада стало відомо, що Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем. У компанії стверджували, що знімки старі.
Теги:
Новини
Світ
Україна
РНБО
військові
Війна з Росією
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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