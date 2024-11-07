Із карт Google прибрали українські військові обʼєкти

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. В подальшому також буде все ок", - написав він.

Напередодні Коваленко інформував про зустріч із представниками Google щодо публікацій на картах українських військових обʼєктів. Тоді керівник ЦПД зазначив, що компанія, зокрема, пообіцяла блюрити такі обʼєкти.