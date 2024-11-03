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Головна Світ ЦПД: Google-карти поширюють знімки з розміщенням військових систем ЗСУ: у компанії заявили, що працюють над виправленням

ЦПД: Google-карти поширюють знімки з розміщенням військових систем ЗСУ: у компанії заявили, що працюють над виправленням

Світлана Кравченко
3 листопада, 2024 неділя
13:35
Світ Google - ілюстративне фото

Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем. Пізніше компанія пообіцяла виправити цю ситуацію

Зміст

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)", - написав він у Telegram. 

За словами Коваленка, Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію, адже ворожі пабліки вже почали активно поширювати ці знімки.

Пізніше керівник ЦПД заявив, що після публічної реакції представники Google зв'язалися з українською стороною. У компанії повідомили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем.

"Надалі також проговоримо, як розв'язувати будь-які проблеми оперативно", - додав Коваленко.

  • Нагадаємо, у липні Google запустив в Україні сайт Центру прозорості (Transparency Center) – хаб, де зібрана вся інформація щодо політики компанії.
Теги:
Новини
Україна
РНБО
військові
Технології
Війна з Росією
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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