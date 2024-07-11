Google запускає в Україні Центр прозорості: яку інформацію тут можна знайти
У четвер, 11 липня, Google запускає в Україні сайт Центру прозорості (Transparency Center) – хаб, де зібрана вся інформація щодо політики компанії
Про це повідомили в офіційному блозі Google Україна.
Зокрема, на сайті Центру прозорості можна буде знайти інформацію про:
- процес розробки політик
- правила щодо продукту чи послуг
- інструменти звітності та оскарження
- звіти про прозорість
- принципи Google щодо конфіденційності та AI (штучного інтелекту).
Фото: ukraine.googleblog.com
Отже, на сайті можна переглянути правила Google щодо окремих продуктів і дізнатись, як їх розробляють. Окрім того, тут є інформація, алгоритм і форми для надсилання скарг на різноманітні продукти, як от Google Ads, Google Покупки, YouTube, Google Play тощо. Також тут зібрані поради щодо того, як, наприклад, вилучити з Google особисту інформацію, поскаржитися на спам, платні посилання або зловмисне програмне забезпечення, вилучити контент із вебсайту або заблокувати до нього доступ тощо.
Більше інформації – на сайті Центру прозорості.
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