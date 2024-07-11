Google запускає в Україні Центр прозорості: яку інформацію тут можна знайти

Про це повідомили в офіційному блозі Google Україна.

Зокрема, на сайті Центру прозорості можна буде знайти інформацію про:

процес розробки політик

правила щодо продукту чи послуг

інструменти звітності та оскарження

звіти про прозорість

принципи Google щодо конфіденційності та AI (штучного інтелекту).

Фото: ukraine.googleblog.com

Отже, на сайті можна переглянути правила Google щодо окремих продуктів і дізнатись, як їх розробляють. Окрім того, тут є інформація, алгоритм і форми для надсилання скарг на різноманітні продукти, як от Google Ads, Google Покупки, YouTube, Google Play тощо. Також тут зібрані поради щодо того, як, наприклад, вилучити з Google особисту інформацію, поскаржитися на спам, платні посилання або зловмисне програмне забезпечення, вилучити контент із вебсайту або заблокувати до нього доступ тощо.

Більше інформації – на сайті Центру прозорості.