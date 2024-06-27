Google перекладач додасть 110 нових мов, серед них буде кримськотатарська

Про це йдеться на офіційному блозі Google в Україні.

Вказано, що для розширення різноманітності мов сервіс використовує штучний інтелект. Зокрема, завдяки великій мовній моделі PaLM 2 до перекладача вдасться додати 110 нових мов.

"На мовах від кантонської до кекчі розмовляють понад 614 мільйонів носіїв, що відкриває доступ до перекладу для близько 8% населення світу. Деякі з цих мов є одними з найбільших світових мов з більш ніж 100 мільйонами носіїв. Іншими мовами розмовляють невеликі громади корінних народів, а деякі майже не мають носіїв мови, але тривають активні зусилля щодо їхнього відродження. Близько чверті нових мов походять з Африки, що є нашим найбільшим розширенням африканських мов наразі", - йдеться у повідомленні.

Серед нових мов, які будуть підтримуватися у Google перекладачі: кримськотатарська, афар, кантонська, менська, нко, панджабі, ток-пісін та інші.