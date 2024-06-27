Google перекладач додасть 110 нових мов, серед них буде кримськотатарська
У Google перекладачі з'являться 110 нових мов, серед них буде кримськотатарська: це найбільше оновлення в історії сервісу
Про це йдеться на офіційному блозі Google в Україні.
Вказано, що для розширення різноманітності мов сервіс використовує штучний інтелект. Зокрема, завдяки великій мовній моделі PaLM 2 до перекладача вдасться додати 110 нових мов.
"На мовах від кантонської до кекчі розмовляють понад 614 мільйонів носіїв, що відкриває доступ до перекладу для близько 8% населення світу. Деякі з цих мов є одними з найбільших світових мов з більш ніж 100 мільйонами носіїв. Іншими мовами розмовляють невеликі громади корінних народів, а деякі майже не мають носіїв мови, але тривають активні зусилля щодо їхнього відродження. Близько чверті нових мов походять з Африки, що є нашим найбільшим розширенням африканських мов наразі", - йдеться у повідомленні.
Серед нових мов, які будуть підтримуватися у Google перекладачі: кримськотатарська, афар, кантонська, менська, нко, панджабі, ток-пісін та інші.
- Раніше Google оголосив першу 2024 року групу стартапів, які отримають фінансування від Фонду підтримки Google для стартапів в Україні.
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