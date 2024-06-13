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Google відібрав 9 українських стартапів, які отримають до $100 000 грантів. Перелік

13 червня, 2024 четвер
18:10
Технології Google

Google оголосив першу 2024 року групу стартапів, які отримають фінансування від Фонду підтримки Google для стартапів в Україні

Зміст

Про це повідомляє офіційний блог Google.

Фонд підтримки Google стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) надає загалом $10 млн фінансування українським технологічним компаніям, заснованим в Україні. 13 червня фонд оголосив перші 9 стартапів, які стануть отримувачами такої допомоги. Крім грантів на суму до $100 тис. у вигляді бездольового фінансування, обрані стартапи отримають кредити Google Cloud, а також менторську підтримку з боку Google.

Першими у 2024 році отримувачами Google for Startups Ukraine Support Fund стали:

  1. Ailand Systems – розумні автономні дрони для виявлення мін.

  2. BazaIT – рішення для наймання працівників "все-в-одному" для технологічних компаній.

  3. Carbominer – український кліматичний стартап, який розробив нову технологію зі виловлення вуглекислого газу з відкритого повітря.

  4. Clearly – технологічна платформа, яка ефективно з'єднує психотерапевтів з клієнтами.

  5. Eddy – комплексний цифровий простір для потреб вчителів, батьків та учнів.

  6. Eventmate – додаток "все-в-одному", що дозволяє організаторам подій залучати свою аудиторію та будувати спільноту за допомогою популярних месенджерів.

  7. Natively – просте перетворення будь-якого вебсайту на застосунки для iOS/Android.

  8. Spendbase – платформа для оптимізації витрат компаній на створення програмного забезпечення, хмарні технології та корпоративні картки.

  9. Uspacy – єдиний цифровий робочий простір для малого і середнього бізнесу, що спрощує комунікацію, співпрацю та CRM.

Стартапи відбирають на основі попередньо визначених критеріїв та оцінки під час інтерв'ю. Прийом заявок відкритий, українські стартапи можуть подати заявку до 31 липня.

Теги:
Економіка
Україна
бізнес
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