У Китаї запевнили, що не виявили жодних нових небезпечних вірусних інфекцій

Про це повідомило центральне телебачення Китаю CCTV.

Під час пресконференції представники Китайського центру контролю та профілактики захворювань розповіли, що триває сезон високої захворюваності на респіраторні інфекційні захворювання. За даними центру, основним захворюванням, через яке звертаються до лікарень, є грип.

У центрі додали, що зараз триває період сезонної епідемії грипу. І запевнили, що, за даними епіднагляду, її інтенсивність у більшості провінцій – на середньому рівні. Тенденція до зростання захворюваності на грип сповільнилася, оскільки в початкових і середніх школах у різних місцях Китаю починаються канікули. Лікарі очікують, що активність грипу може ще знизитися в середині й наприкінці січня.

Щодо метапневмовірусу, то медики зазначили, що він не є новим вірусом і відомий принаймні кілька десятиліть, а інформація про зростання кількості хворих спричинена радше розвитком методів виявлення вірусу останніми роками. За інформацією інфекціоністів, у Китаї рівень позитивних результатів тестування на метапневмовірус людини перебуває на плато, при цьому показник захворюваності знижується в північних провінціях, а також серед дітей віком до 14 років.

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Загалом, за інформацією Китайського центру контролю та профілактики захворювань, цьогорічної зими й весни медики очікують імовірних сплесків респіраторних вірусних інфекцій, проте загальна їхня інтенсивність, за прогнозами, не буде вищою, ніж торік.

Що відомо про вірус HMPV (метапневмовірус)

Це респіраторний вірус, який викликає інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів. HMPV викликає симптоми, схожі до грипу, а серйозні респіраторні проблеми може спричинити в дітей і представників вразливих груп. Вірус уперше виявили ​​у 2001 році, однак вакцини від нього не розробили.

Залежно від того, наскільки важкий випадок, інкубаційний період зазвичай триває 3-7 днів, а повне одужання може зайняти ще кілька днів.

HMPV схожий на COVID-19. Обидва є респіраторними захворюваннями, призводять до кашлю, лихоманки, закладеності, болю в горлі та задишки.

Профілактика й захист від метапневмовірусу

Захист від метапневмовірусу не потребує особливих заходів, окрім загальновідомих методів профілактики вірусних захворювань:

регулярно мити руки з милом;

уникати контактів із хворими людьми;

дотримуватись етикету кашлю;

періодично провітрювати приміщення.