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"Всі ми маємо досвід зустрічі з цим вірусом": лікар-інфекціоніст Лапій про метапневмовірус та його групи ризику

Марина Клюєва
7 січня, 2025 вiвторок
17:36
Здоров'я

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-інфекціоніст Федір Лапій розповів про метапневмовірус, та для кого він може становити загрозу

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Метапневмовірус хоч і був відкритий у 2001 році голландськими вченими. Після того, як його відкрили і почали досліджувати його тягар для людей, його роль в нашому житті, з’ясувалося, що біля 50% дітей після першого року життя, на другому році життя вже з ним зустрічаються. І якщо говорити про 100% зустріч, це як правило відбувається до 5 - 10 років життя. Тобто всі ми, які зараз є слухачами, глядачами телеканалу "Еспресо", маємо вже досвід устрічі з цим вірусом. І коли взяли для досліду сироватку людей і цю сироватку відібрали ще в далекі 50-ті роки ХХ століття, то з’ясувалось, що і вони так само мають антитіла, тобто зустрічалися з метапневмовірусом. Тобто чи десятки, чи сотні років, але ми з ним зустрічаємося, тобто це не пандемічний вірус, як Sars Cov-2", - зазначив лікар. 

Федір Лапій зауважив, що до групи ризику перед метапневмовірусом входять немовлята перших місяців життя та передчасно народжені діти, а також люди літнього віку й ті, хто мають порушення в імунній системі. 

"Тобто вірус, який причетний до застуди, але до застуди причетні біля 200 вірусів, найбільш притаманні симптоми застуди для риновірусу, і серед 200 вірусів є в тому числі метапневмовірус і його дуже близький родич РС-вірус - респіраторно-синцитіальна (інфекція, - ред.). Чому я згадав про РС-вірус, коли говорив про метапневмовірус - вони близькі родичі, у них є певні особливості. Особливості те, що у певної групи ризику, це діти перших місяців життя, передчасно народжені діти, у людей літнього віку, у людей з тяжкими порушеннями в імунній системі цей метапневмовірус, як і РС, він може призводити, дійсно, до серйозних проявів, таких як ураження дрібних бронхів, які ми називаємо бронхіолями. Ну і відповідно звідси походить назва бронхіоліт, тобто запалення дрібних бронхів. І може бути причиною вірусної пневмонії", - сказав він. 

Лікар-інфекціоніст додав, що в Україні смертельних випадків зареєстровано не було.

"Часто питають, чи є смертельні випадки: в Україні не зареєстровано, але в цілому у світі, на превеликий жаль, кілька тисяч людей потрапляють в статистику смертей через метапневмовірус, і переважно це діти, які передчасно народилися", - додав він.

Що відомо про вірус HMPV

HMPV викликає грипоподібні симптоми та може призвести до серйозних респіраторних проблем, особливо серед дітей та вразливих груп. Це респіраторний вірус, який викликає інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів. Хвороба була вперше виявлена ​​у 2001 році, однак вакцини, щоб запобігти цьому, не розроблено.

Залежно від того, наскільки важкий випадок, інкубаційний період зазвичай триває 3-7 днів, а повне одужання може зайняти ще кілька днів.

HMPV багато в чому схожий на COVID. Деякі подібності в тому, що вони обидва є респіраторними захворюваннями і призводять до кашлю, лихоманки, закладеності, болю в горлі та задишки. 

У мережі 5 січня почали з'являтися кадри переповнених людьми лікарень у Китаї на тлі зростання кількості випадків захворювання метапневмовірусом (HMPV). Існує занепокоєння, що він може стати причиною нової пандемії, як COVID-19. Деякі країни попереджали мандрівників переглянути свої плани подорожей до Китаю.

Від початку сезону в Україні офіційно підтвердили 13 випадків метапневмовірусу людини.

6 січня у Центрі здоров'я повідомляли, що метапневмовірус, який нещодавно спалахнув у Китаї, циркулює в Україні протягом кожного епідемічного сезону. Тож наразі ситуація контрольована.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Медицина
лікарі
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