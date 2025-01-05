У Китаї поширюється вірус HMPV: в країні переповнені лікарні

Про це повідомляє NDTV.

За словами видання, офіційний Пекін применшує проблему поширення HMPV, видаючи це за щорічне зимове явище.

Деякі країни попереджали мандрівників переглянути свої плани подорожей до Китаю, після чого, щоб усунути ці занепокоєння, речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила у п'ятницю, 3 січня, що "пік респіраторних інфекцій, як правило, припадає на зимовий сезон".

"Я можу запевнити вас, що китайський уряд піклується про здоров’я китайських громадян та іноземців, які приїжджають до Китаю", - сказала вона, додавши, що "подорожувати Китаєм безпечно".

Відповідаючи на запитання про переповнені лікарні та повідомлення про сплеск респіраторних захворювань, вона сказала, що "хвороби, здається, менш серйозні та поширюються в менших масштабах порівняно з попереднім роком" (пандемія COVID, - ред.).

⚠️ BREAKING:



China’s ???????? Metapneumovirus Outbreak Continues to Surge, Hospitals Overwhelmed as Children Are Infected.



China is grappling with a human metapneumovirus (HMPV) outbreak, with children and the elderly most affected. pic.twitter.com/yok6Ot5Bag — SARS‑CoV‑2 (COVID-19) (@COVID19_disease) January 3, 2025

New Respiratory Virus HMPV Spreads in China



China is reportedly grappling with a surge in human metapneumovirus (HMPV) cases, prompting fears of another health crisis reminiscent of the COVID-19 pandemic.



Videos circulating on social media show overwhelmed hospitals and… pic.twitter.com/JdWlaa59Nd — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) January 4, 2025

Що таке метапневмовірус людини (HMPV)

HMPV викликає грипоподібні симптоми та може призвести до серйозних респіраторних проблем, особливо серед дітей та вразливих груп. Це респіраторний вірус, який викликає інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів. Хвороба була вперше виявлена ​​в 2001 році, однак вакцини, щоб запобігти цьому, не розроблено.

Симптоми HMPV схожі на симптоми грипу, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та задишка. Однак у важких випадках вірус може призвести до таких ускладнень, як бронхіт або пневмонія.

Залежно від того, наскільки важкий випадок, інкубаційний період зазвичай триває 3-7 днів, а повне одужання може зайняти ще кілька днів.

HMPV є інфекційним захворюванням, що означає, що він може поширюватися повітрям, а також через дотик. Вірус залишається активним на поверхні предметів при кімнатній температурі, тому дотик до такого предмета також може призвести до зараження.

Багато в чому він схожий на COVID . Деякі подібності в тому, що вони обидва є респіраторними захворюваннями і призводять до кашлю, лихоманки, закладеності, болю в горлі та задишки.