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"Ситуація рутинна й контрольована": у Центрі здоров'я розповіли про метапневмовірус, який спалахнув в Китаї

Світлана Кравченко
6 січня, 2025 понедiлок
11:35
Суспільство коронавірус

Метапневмовірус, який нещодавно спалахнув у Китаї, циркулює в Україні протягом кожного епідемічного сезону. Тож наразі ситуація контрольована

Зміст

Про це інформує Центр громадського здоровʼя.

"У зв'язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, наголошуємо: ситуація рутинна та повністю контрольована", - йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону.

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення. 

У Центрі здоров'я додають, що захист від цього виду вірусу не потребує особливих заходів, окрім базових:

  • регулярно мити руки з милом;
  • уникати контактів із хворими людьми;
  • дотримуватися етикету кашлю (прикривати рот серветкою чи згином ліктя);
  • періодично провітрювати приміщення.

Що відомо про вірус HMPV

HMPV викликає грипоподібні симптоми та може призвести до серйозних респіраторних проблем, особливо серед дітей та вразливих груп. Це респіраторний вірус, який викликає інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів. Хвороба була вперше виявлена ​​у 2001 році, однак вакцини, щоб запобігти цьому, не розроблено.

Залежно від того, наскільки важкий випадок, інкубаційний період зазвичай триває 3-7 днів, а повне одужання може зайняти ще кілька днів.

HMPV багато в чому схожий на COVID. Деякі подібності в тому, що вони обидва є респіраторними захворюваннями і призводять до кашлю, лихоманки, закладеності, болю в горлі та задишки. 

У мережі 5 січня почали з'являтися кадри переповнених людьми лікарень у Китаї на тлі зростання кількості випадків захворювання метапневмовірусом (HMPV). Існує занепокоєння, що він може стати причиною нової пандемії, як COVID-19. Деякі країни попереджали мандрівників переглянути свої плани подорожей до Китаю.

В Україні ж від початку сезону в Україні офіційно підтвердили 13 випадків метапневмовірусу людини.

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Китай
Медицина
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