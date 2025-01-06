В Україні офіційно підтверджено 13 випадків метапневмовірусу

Про це написала на своїй facebook-сторінці докторка медичних наук інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Натепер, за даними ЦГЗ, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків, звичайно, реально їх більше", – зазначила вона.

Докторка наук вважає, що спалах вірусу спричинено адаптацією мікроорганізмів, які користуються зміненим імунним ландшафтом внаслідок пандемії коронавірусної хвороби 2019 року.

"Також негативно вплинули на нашу толерантність до інфікування багатьма широко поширеними збудниками тривалі масові локдауни, ми не контактували один з одним, а імунні реакції починаються з місцевих факторів захисту. Перша хвиля розплати за це почалася позаминулого року із трагічного спалаху RSV-інфекції у світі... Так, відділення невідкладної допомоги в США сезону 2023-2024 рр. були переповнені дітьми до одного року, хворими на це захворювання, ми також спостерігали його зростання у людей похилого віку. Оскільки HMPV є "братом" RSV, настала його черга", – написала Голубовська, додавши, що фахівці прогнозували спалахи звичайних респіраторних хвороб після завершення обмежувальних заходів, щo ми зараз і спостерігаємо.

Ольга Голубоовська нагадала, що метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Виявлений у 2001 році HMPV належить до родини Pneumoviridae разом із респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV).

Зараження цим вірусом відбувається крапельним шляхом, може повторюватися протягом життя. Частіше захворювання є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким зі швидким розвитком дихальної недостатності. Такий варіант раніше спостерігали в пацієнтів з ослабленим імунітетом, після трансплантації легенів тощо.

Орієнтовний інкубаційний період хвороби – від 3 до 6 днів, а середня тривалість може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний у помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

Інфекціоністка наголосила, що в разі виникнення респіраторного захворювання, особливо у груп ризику, бажано його підтвердити. Крім тестів на грип і COVID-19, варто додати тестування на метапневмовірус, особливо у шпиталізованих хворих. Окрім того, варто пам'ятати про звичайні методи профілактики інфекції, що полягають в уникненні або принаймні зменшенні ризиків повітряно-краплинної передачі. Мова про обмеження контактування із хворими на респіраторні захворювання, миття рук, провітрювання приміщень, вологе прибирання тощо.