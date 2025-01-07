Британські вірусологи закликали Китай надати більше даних про вірус HPMV на тлі спалахів у Великій Британії

Про це інформує Daily Mail.

Згідно з останніми даними британського епіднагляду, випадки захворювання, які мають симптоми, схожі на HMPV, за останній місяць подвоїлись по всій Великій Британії. Так, кожен 20-й випадок респіраторних інфекцій може бути спричинений цією інфекцією HMPV.

Доктор Ендрю Кетчпол, експерт з вірусів, заявив, що Великій Британії необхідно більше деталей про штам, щоб адекватно оцінити ризики для населення.

"HMPV зазвичай виявляється в зимовий період, але, схоже, рівень серйозної інфекції у Китаї може бути вищим, ніж ми могли б очікувати у звичайний рік, - додав він. - Нам потрібно більше інформації про конкретний штам, який циркулює, щоб почати розуміти, чи це звичайний циркулюючий штам, чи вірус, який спричинив високий рівень інфікування в Китаї, має якісь відмінності".

Кетчпол зазначив, що наразі "незрозуміло, наскільки високі цифри, і чи виникають проблеми лише через те, що вони збігаються з високими рівнями захворюваності на грип та Covid

За його словами, попри те, що HMPV "мутує і змінюється з часом, з'являються нові штами", він "не вважається вірусом, що має пандемічний потенціал".

Що передувало

У мережі 5 січня почали з'являтися кадри переповнених людьми лікарень у Китаї на тлі зростання кількості випадків захворювання метапневмовірусом (HMPV). Існує занепокоєння, що він може стати причиною нової пандемії, як COVID-19. Деякі країни попереджали мандрівників переглянути свої плани подорожей до Китаю.

Від початку сезону в Україні офіційно підтвердили 13 випадків метапневмовірусу людини.

6 січня стало відомо, що в Індії зареєстрували два випадки метапневмовірусу людини (HMPV) у Бенгалуру. Першими пацієнтами стали діти.