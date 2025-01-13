НАТО починає масштабні навчання Steadfast Dart 2025 на території трьох країн Європи
У понеділок, 13 січня, в Європі стартують Steadfast Dart 2025 (STDT25) – найбільші навчання НАТО за 2025 рік із реальним розгортанням формувань Об’єднаних сил реагування (ARF)
Про це повідомило міністерство оборони Болгарії, а також командування Об'єднаних сил реагування (ARF).
Навчання відбудуться на території Болгарії, Греції та Румунії. У них беруть участь близько 10 тисяч військовослужбовців повітряних, сухопутних, морських сил і сил спеціальних операцій із Болгарії, Франції, Греції, Італії, Румунії, Словенії, Іспанії та Великої Британії. До навчань залучено 17 кораблів, понад 20 літаків і гелікоптерів, 1 500 одиниць військової техніки, зокрема танки, реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки, бойові машини піхоти та бронетранспортери.
Навчання є першим широкомасштабним розгортанням ARF від моменту їх створення минулого року. Вони спрямовані на перевірку можливостей і процедур розгортання, а також взаємодії між державами, що надають війська, і країнами, що приймають навчання. За легендою, перевірку готовності до швидкого розгортання сил здійснюватимуть під час умовного конфлікту з приблизно рівним за силою противником.
Заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард зауважив, що навчання Steadfast Dart демонструють непохитну відданість його країни НАТО й підкреслюють лідерську роль Великої Британії в Альянсі.
"Оскільки ми наближаємося до трирічної річниці незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми повинні разом продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону, щоб ефективно стримувати Путіна", – додав він.
З Британії на навчання вирушать 730 військових транспортних засобів: наземним шляхом, повітрям і морем.
- ARF замінили Сили реагування НАТО (NRF) 1 липня 2024 року. Це ключовий елемент НАТО для стримування та захисту євроатлантичного регіону.
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