З початку доби на фронті зафіксували 118 боєзіткнень: окупанти найактивніші на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Блешні, Олександрії, Тимофіївці, Тур’ї, Ободам, Журавці", - повідомили у Генштабі.

За наявною інформацією, ворог за сьогодні завдав чотири авіаудари по Курщині, скинувши при цьому чотири КАБи. Також на цьому напрямку українські воїни відбивають ворожі атаки, яких за сьогодні вже нараховується 19.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку ворог два рази штурмував позиції українських захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти протягом дня намагалися просунутися до українських позицій в районі Зеленого Гаю. Там точиться одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку агресор збільшив кількість атак до 12. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Новоєгорівки, Макіївки, Торського та Тернів. Одне боєзіткнення триває. Бомбардувальна авіація противника завдала удару в районі Іванівки.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами в районах Білогорівки, Закітного та Сіверська.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають атаку окупантів в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбник три рази атакував в районі Торецька. Відбито дві атаки, ще точиться один бій.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. В районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного, 29 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають п’ять боєзіткнень у районах Миролюбівки, Сухого Яру, Петрівки та Пустинки.

Напружена ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки відбито одинадцять штурмів, на даний час триває ще десять боїв.

На Времівському напрямку агресор намагається наступати на позиції українських захисників поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. Чотирнадцять атак вже відбито, дев’ять ще тривають. Противник завдав авіаударів КАБами в районах Великої Новосілки та Нового Комара.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили три штурми ворога. Авіаудару зазнало Козацьке.

"На інших напрямках противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу", - додали у Генштабі.