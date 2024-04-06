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"Збиває країну з європейського шляху": у США та ЄС закликали Грузію відкликати законопроєкт про "іноагентів"

6 квітня, 2024 субота
12:48
Світ Грузія ЄС

Після повторного ініціювання законопроєкту про "іноагентів" у Грузії очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху

Про це написав голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон у соцмережі Х.

"Ми, голови парламентських комітетів із закордонних справ, глибоко стурбовані повторним внесенням законопроєкту про "Прозорість іноземних впливів" у Грузії, який у разі його ухвалення послабить активне проєвропейське громадянське суспільство країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що листа підписали представники Естонії, Литви, Латвії, Данії, Ірландії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Чехії, Великої Британії та Норвегії.

Парламентарії нагадали, що грузини раніше негативно відреагували на спробу керівної партії ухвалити цей законопроєкт, вийшовши на мітинги у травні 2023 року. Тоді влада пообіцяла відкликати цей проєкт. У ЄС назвали його "у стилі путінської Росії".

"Закликаємо керівну партію "Грузинська мрія" відкликати проєкт з парламентського розгляду, адже ми продовжуємо підтримувати європейські прагнення грузинського народу й очікуємо, що Грузія дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо розвитку демократії, верховенства права і прав людини", - йдеться у листі.

Крім того, прессекретар Держдепу США Метью Міллер зауважив, що у його країні стурбовані грузинським законопроєктом. За його словами, він "зіб'є Грузію з її європейського шляху і завдасть шкоди громадським організаціям, які покращують життя громадян".

Міллер закликав владу Грузії "просуватись у прагненні вступу в ЄС".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". А президент Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту.

8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. 

Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Після цього генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ці наміри уряду Грузії повернутися до розгляду законодавства щодо "іноземних агентів" суперечать зміцненню демократичних інституцій.

Теги:
ЄС
Грузія
Європа
США
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