У Києві в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою: він загинув
У Дніпровському районі Києва в п'ятницю, 22 листопада, в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою, через що він загинув
Про це повідомляє поліція Києва.
Столичні правоохоронці отримали інформацію про подію 22 листопада близько 15:00.
Попередньо поліція встановила, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.
"Правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби", - додали в поліції.
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