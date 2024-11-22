У Києві в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою: він загинув

Про це повідомляє поліція Києва.

Столичні правоохоронці отримали інформацію про подію 22 листопада близько 15:00.

Попередньо поліція встановила, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

"Правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби", - додали в поліції.