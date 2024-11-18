Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві впав будівельний кран: загинув працівник

У Києві впав будівельний кран: загинув працівник

Катерина Єсікова
18 листопада, 2024 понедiлок
16:14
Суспільство

У селі Софіївська Борщагівка, що в передмісті Києва, на території будівельного майданчика впав баштовий кран. Через це загинув працівник

Зміст

Про це повідомляє поліція Київщини.

"До Бучанського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка на території будівельного майданчика загинула людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на будівництві багатоповерхового будинку впав баштовий кран. Від отриманих травм внаслідок падіння загинув 31-річний кранівник до приїзду медиків.

Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України). 

  • Минулого року в Дарницькому районі Києва впав будівельний кран. Унаслідок цього було пошкоджено трубу холодного водопостачання, затопило вулицю.
Теги:
Новини
Україна
Київщина
поліція
новини Києва
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
17 листопада, 2024 неділя
ЗМІ написали, що Байден дозволив бити вглиб РФ ракетами ATACMS: Зеленський відреагував
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
Автор Анатолій Буряк
17 листопада, 2024 неділя
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної в Берліні прибрали прапор РФ
Путін
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
17:51
Оновлено
електроенергія, відключення
На Одещині та Дніпропетровщині після атаки РФ 17 листопада 220 тис. абонентів залишаються без світла
17:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що дозвіл бити ATACMS по цілях у РФ, "може зірвати мирні переговори"
17:46
Литва прапор
У Литві розпочали розслідування щодо маркетплейсу, який пропонує товари із символікою СРСР
17:38
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
"Кім Чен Ину потрібні війська, які повернуться з новим досвідом, а не в трунах": Defense Express про підтримку КНДР Росії після можливого дозволу США застосовувати ATACMS
17:30
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М", відомо про 10 загиблих. У місті оголошено день жалоби
17:23
Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР
17:19
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 18 листопада
17:10
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони планує перетворити "Резерв+" на рекрутинговий центр, що замінить ТЦК
17:00
На фото: Ірина Горова
"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення
16:54
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 87 боєзіткнень: ЗСУ відбили 10 атак на Курщині
16:45
Дональд Трамп
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
16:42
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
16:41
The New York Times: Що таке ATACMS, американські ракети, якими Україна може вдарити вглиб Росії?
16:39
Ексклюзив
школа
У 2030 році брак учителів, імовірно, становитиме 108 тисяч педагогів, - засновниця громадської спілки "Освіторія" Литвин
16:38
Білий дім
У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ
16:33
втрати росіян
"Новий максимум": британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році
16:24
Фільм режисера з РФ Гуца "Глухі закохані" про українську біженку і росіянина придбали для міжнародного прокату
16:15
Марк Рютте
"Бачимо небезпечне розширення війни": Рютте оголосив, що НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні
16:00
OPINION
Удари вглиб Росії: логіка Байдена
15:55
РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені
15:52
Вимагали у військового $2,5 млн: СБУ затримала депутата місцевої ради Дніпропетровщини, який був лідером групи рекетирів
15:41
санкції проти Ірану
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ
15:29
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
"Напружений напрямок": Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
15:20
Рустем Умєров
В Україні запровадять посаду військового омбудсмена
15:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Анджей Дуда
Це може бути переломним моментом у війні: Дуда прокоментував дозвіл США на удари ATACMS
15:14
Ексклюзив
Ракетна атака на Одесу 18 листопада
Окупанти могли використати по Одесі балістичну ракету з касетною бойовою частиною, - "Інформаційний спротив"
15:11
Фільм про стосунки під час окупації Київщини "Медовий місяць" переміг на кінофестивалі у Франції
14:46
Альгис Раманаускас
У Литві звільнили телеведучого, який закликав забирати дітей у литовців, що споживають російський контент
14:35
Дональд Трамп
Трамп вибрав на посаду глави Федеральної комісії звʼязку критика техногігантів Брендана Карра
14:06
Габріелюс Ландсбергіс
"Нам усім потрібна нова стратегія": очільник МЗС Литви Ландсбергіс закликав ЄС переглянути свій підхід до підтримки України
14:01
OPINION
Чому не буде "Мінська-3"?
13:42
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
"Мій останній заклик до колег: будьте згуртованішими": Боррель закликав ЄС не зволікати з прийняттям рішень щодо України
13:39
Жозеп Боррель
ЄС виділить €100 млн на підтримку організацій громадянського суспільства Грузії, - Боррель
13:18
Гладіатор ІІ
"Гладіатор 2" у перший вікенд прокату встановив рекорд міжнародних касових зборів
13:09
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що дозвіл США Україні на удари ATACMS "стане витоком напруженості"
13:01
PR
Оренда елітного броньованого авто в Україні
12:55
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
Путін зустрівся зі своїм ставлеником на ТОТ Запоріжжя Балицьким
12:50
На Дніпропетровщині вночі загорілась кінна ферма: загинули понад 140 тварин
12:40
Андрій Хливнюк
Хливнюк відмовився від міжнародної премії Магнітського, оскільки її лауреаткою стала і Навальна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV