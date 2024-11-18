У Києві впав будівельний кран: загинув працівник
У селі Софіївська Борщагівка, що в передмісті Києва, на території будівельного майданчика впав баштовий кран. Через це загинув працівник
Про це повідомляє поліція Київщини.
"До Бучанського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка на території будівельного майданчика загинула людина", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на будівництві багатоповерхового будинку впав баштовий кран. Від отриманих травм внаслідок падіння загинув 31-річний кранівник до приїзду медиків.
Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України).
- Минулого року в Дарницькому районі Києва впав будівельний кран. Унаслідок цього було пошкоджено трубу холодного водопостачання, затопило вулицю.
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