У Дарницькому районі Києва впав будівельний кран: затопило вулицю
У пятницю, 1 грудня, у Дарницькому районі Києва впав будівельник кран. Унаслідок цього пошкоджено трубу холодного водопостачання, затопило вулицю
Про це пише КМВА.
"В Дарницькому районі ускладнений рух через підтоплення вулиці Ревуцького. Внаслідок падіння баштового крана було пошкоджено трубу холодного водопостачання, що згодом призвело до затоплення проїжджої частини на ділянці вулиці Ревуцького", - йдеться у повідомленні.
Фото: КМВА
Зазначається, що дані щодо потерпілих не надходили, а на місці працюють аварійні служби.
Наразі уточнюється інформація щодо підтоплень житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Натомість Патрульна поліція Києва повідомляє, що внаслідок аварії перекрито рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана.
- 9 жовтня в Оболонському районі столиці на будівництві розвʼязки впав будівельний кран через сильні пориви вітру. У результаті пошкоджено тролейбусні лінії та змінено рух електротранспорту.
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