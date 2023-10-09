У Києві через сильний вітер на будівництві розв’язки впав кран
Уранці понеділка, 9 жовтня, в Оболонському районі столиці на будівництві розвʼязки впав будівельний кран через сильні пориви вітру. У результаті пошкоджено тролейбусні лінії та змінено рух електротранспорту
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).
"Під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. Сильні пориви вітру зокрема стали причиною падіння крана", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на будівельному майданчику ніхто не постраждав.
Фото: КМДА
Водночас пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра. Тому на час відновлювальних робіт рух наземного транспорту організовано:
- тролейбусний маршрут №44 – маршрутом тролейбусів №24;
- автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 – вул. Полярна – вул. Богатирська – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай, далі – за власним маршрутом;
- рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано.
Об 11:03 рух наземного транспорту відновили.
Фото: КМДА
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