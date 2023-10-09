У Києві через сильний вітер на будівництві розв’язки впав кран

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. Сильні пориви вітру зокрема стали причиною падіння крана", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на будівельному майданчику ніхто не постраждав.

Фото: КМДА

Водночас пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра. Тому на час відновлювальних робіт рух наземного транспорту організовано:

тролейбусний маршрут №44 – маршрутом тролейбусів №24;

автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 – вул. Полярна – вул. Богатирська – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай, далі – за власним маршрутом;

рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано.

Об 11:03 рух наземного транспорту відновили.

Фото: КМДА