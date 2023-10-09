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У Києві через сильний вітер на будівництві розв’язки впав кран

9 жовтня, 2023 понедiлок
11:03
Суспільство У Києві на будівництві розв’язки впав кран

Уранці понеділка, 9 жовтня, в Оболонському районі столиці на будівництві розвʼязки впав будівельний кран через сильні пориви вітру. У результаті пошкоджено тролейбусні лінії та змінено рух електротранспорту

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. Сильні пориви вітру зокрема стали причиною падіння крана", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на будівельному майданчику ніхто не постраждав. 

У Києві на будівництві розв’язки впав кран

Фото: КМДА

Водночас пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра. Тому на час відновлювальних робіт рух наземного транспорту організовано:

  • тролейбусний маршрут №44 – маршрутом тролейбусів №24;
  • автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 – вул. Полярна – вул. Богатирська – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай, далі – за власним маршрутом;
  • рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано.

Об 11:03 рух наземного транспорту відновили.

У Києві на будівництві розв’язки впав кран

Фото: КМДА

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Україна
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