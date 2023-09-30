У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід
На столичній вулиці Олександра Довженка під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Причини надзвичайної ситуації, що сталася під час монтажу Дегтярівського шляхопроводу, з'ясовують фахівці, які прибули на місце разом з аварійно-рятувальними службами.
КМДА наголошує, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.
- Під будівлями міських адміністрацій Києва та Одеси в суботу, 30 вересня, знову зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії та відкласти тендери на "бруківку".
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