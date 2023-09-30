У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Причини надзвичайної ситуації, що сталася під час монтажу Дегтярівського шляхопроводу, з'ясовують фахівці, які прибули на місце разом з аварійно-рятувальними службами.

КМДА наголошує, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.