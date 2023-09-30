"Чому діти донатять, а влада ремонтує?" Біля мерій Києва та Одеси знову зібралися проти тендерів на "бруківку"

Про акцію протесту в Одесі повідомляють місцеві видання УСІ та Думська.

Зазначається, що на Думській площі зібралися близько 400 одеситів, серед яких рідні й близькі бійців, загиблих на фронті. Вони вимагають відмовитися від непершочергових витрат з міського бюджету, зокрема скандальної реконструкції будівлі Київського райсуду, на користь ЗСУ.

Більшість протестувальників вийшли з саморобними плакатами, на яких містяться заклики: "Гроші ЗСУ", "Ремонти після перемоги", "Вже навіть пса вкурвило", "Досить брехати, гроші людей для ЗСУ!".

Вказано, що чиновники на мітинг не відреагували.

Про мітинги у Києві інформує hromadske.

Під Київрадою зібралися близько 200 людей. Вони скандували "Гроші на ЗСУ" та "Ганьба". На плакатах киян зазначено: "Нам не по барабану", "Ремонт доріг перемогу не наближає. Гроші на ЗСУ!", "Більше дронів ЗСУ" тощо.

Цього разу представники міськради до протестувальників не вийшли.

Як розповів військовий та активіст Олег Симороз, він прийшов на акцію оскільки місто не допомагає військовослужбовцям: авто та дрони закуповуються за кошти волонтерів.

"Дам вам цифри. 8 мільярдів гривень військовослужбовці ЗСУ поклали в бюджет. Це ті військовослужбовці, котрі платять податки в місті Києві. А на допомогу ЗСУ місто не виділило навіть мільярда. Де решта коштів, спитаєте ви?! На Оболонській набережній, на штучних островах, на оновленнях своїх автопарків, на будівництвах розв’язок, перекладаннях бруківки", - вважає Симороз.

На думку волонтерки Юлії Черешні "з міського бюджету настільки мало йде допомоги армії, що вже немає сил".

"Всі волонтери, об‘єднавшись, не покривають і 10% потреб. Вони дуже великі. Ми просто захлинаємося в запитах. Тому і ми, і військові дуже обурені. Вони не розуміють цю бруківку, ці розв‘язки", - додала вона.

Що відомо про протести проти надмірних витрат на "бруківку"

16 вересня 2023 року, під будівлями міських адміністрацій Києва та Одеси зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії, а не на "найновішу бруківку й найкращі клумби".

Київські організатори прив'язали мітинг до голосування Київради за бюджет на 2024 рік, яке планують провести в жовтні.

Понад 100 активних мітингувальників вийшли до будівлі з плакатами із закликами, наприклад, "Турнікети та дрони, а не стадіони", "Плачу податки на перемогу, а не бруківку", "Ремонт почекає", "Нема сечі терпіти цю корупцію" тощо. Учасники акції протесту вигукували: "Гроші на ЗСУ!".

Цього ж дня аналогічний мітинг пройшов під будівлею міської адміністрації в Одесі. Для участі у мітингу зібралось близько тисячі містян: вони співали гімн України, скандували "Все для перемоги", "Гроші на ЗСУ - життя військових" і "Громадський контроль бюджетних витрат", а також, опустившись на коліна, вшанували пам'ять загиблих на фронті захисників України хвилиною мовчання.

Учасники акцій обіцяють, що не припинять їх, доки влада не передивиться свою позицію. Наразі мільйонні тендери на непотрібні під час війни речі продовжують оголошувати, а усе необхідне для захисників закупають волонтери, родичі військових та усі небайдужі, які донатять іноді останні гроші на перемогу України, вважають одесити.

Наступного тижня, аналогічний мітинг повторився у Києві вже вдруге, в Одесі - втретє. Під будівлями міських адміністрацій зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії. Але лише у столиці депутати відреагували на мітинг.

24 вересня подібний мітинг пройшов і в Запоріжжі. 200 людей з прапорами та плакатами пройшли центральним проспектом міста. Головна вимога - перерозподіл бюджетних коштів на потреби армії.

За словами голови оргкомітету мітингу Богдана Загорулька, учасники заходу пропонують місцевій владі підписати меморандум про співпрацю. Його положення дуже прості: надати звіти про витрачені бюджетні кошти на ЗСУ з 24 лютого 2022 року, перенаправити кошти з депутатських фондів на закупівлю 200 дронів бригадам на Запорізькому напрямку. На наступний рік закласти не менше 10% на потреби військових. Скасувати тендери, що стосуються благоустрою міста.

Також містяни виступають проти проєкту Закону #10037, який забирає місцевий бюджет на обороноздатність та централізує їх у Києві.