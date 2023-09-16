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"Гроші на ЗСУ!" На вході до мерій Києва та Одеси пройшли мітинги проти надмірних витрат на "бруківку"

16 вересня, 2023 субота
16:12
Суспільство мітинг під КМДА

У суботу, 16 вересня 2023 року, під будівлями міських адміністрацій Києва та Одеси зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії, а не на "найновішу бруківку й найкращі клумби"

Про мітинг у Кєві інформує hromadske.

Зазначається, що організатори анонсували цю акцію напередодні, 11 вересня. Вони прив'язали мітинг до голосування Київради за бюджет на 2024 рік, яке планують провести в жовтні. 

Понад 100 активних мітингувальників вийшли до будівлі з плакатами із закликами, наприклад, "Турнікети та дрони, а не стадіони", "Плачу податки на перемогу, а не бруківку", "Ремонт почекає", "Нема сечі терпіти цю корупцію" тощо.

Учасники акції протесту вигукували: "Гроші на ЗСУ!"

Крім того, один з активістів на знак протесту вирішив розлити червону фарбу на табличку "КМДА". Він написав у соцмережі, що його затримали та вручили два адміністративні протоколи.

Зокрема, цього ж дня аналогічний мітинг пройшов під будівлею міської адміністрації у Одесі. Про це повідомляє "Думська". 

Зазначається, що для участі у мітингу зібралосьблизько тисячі городян. 

Одесити співали гімн України, скандували "Все для перемоги", "Гроші на ЗСУ - життя військових" і "Громадський контроль бюджетних витрат", а також, опустившись на коліна, вшанували пам'ять загиблих на фронті захисників України хвилиною мовчання.

пікет проти скандальних тендерів в Одесі

Фото: dumskaya


Фото: dumskaya

Ініціаторка протесту — відома одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, яка першою вийшла на одиночний пікет через оголошення тендеру на ремонт Київського суду за 31 млн. гривень, закликала учасників заходу не піддаватися на дії можливих провокаторів, які можуть спробувати зіпсувати головну ідею протесту — скасувати тендери, що є не на часі.

пікет проти скандальних тендерів в Одесі

Фото: dumskaya

 

"Я розумію, що владі ми не дуже подобаємося, тому що гроші люблять тишу, а ми тут із вами влаштували галас, — зазначила Катерина Ножевнікова. — Ми не збираємося змінювати владу. Зараз війна, і про це взагалі не йдеться. Ми тут - щоб нагадати цій владі, що від їхніх дій і від того, на що вони витрачають кожну копійку, залежить життя наших захисників. Я думаю, що коли поруч із тобою танк, а в тебе в руці ялинка — це не сильно допоможе".

Учасники акцій обіцяють, що не припинять їх, доки влада не передивиться свою позицію. Наразі мільйонні тендери на непотрібні під час війни речі продовжують оголошувати, а усе необхідне для захисників закупають волонтери, родичі військових та усі небайдужі, які донатять іноді останні гроші на перемогу України, вважають одесити.

  • У червні директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів, які були спрямовані на будівництво водопроводу та тротуарів.
корупція в Україні
новини Києва
акції протестів
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