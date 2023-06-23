Директору департаменту КМДА оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів, які були спрямовані на будівництво водопроводу та тротуарів
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними прокурорів, посадовці Департаменту забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи "АТЛЕТ". Підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.
"Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів", - йдеться у повідомлені.
За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 мільйону гривень.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА у розтраті бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомили в прокуратурі.
На сайті КМДА вказано, що посаду директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА займає Дмитро Науменко.
- 21 червня Голосіївський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Його підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Посадовець був відповідальним за мапу укриттів, на якій позначки не збігалися з наявними укриттями.
- Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на призначення судом домашнього арешту директорові департаменту муніципальної безпеки КМДА Романові Ткачуку. Він заявив про "шквальну кампанію з дискредитації" столичної влади та його особисто.
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