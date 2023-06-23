Директору департаменту КМДА оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними прокурорів, посадовці Департаменту забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи "АТЛЕТ". Підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

"Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів", - йдеться у повідомлені.

За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 мільйону гривень.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА у розтраті бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

На сайті КМДА вказано, що посаду директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА займає Дмитро Науменко.