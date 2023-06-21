Cуд відправив під домашній арешт директора департаменту КМДА Ткачука через справу про укриття
Голосіївський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука
Про це повідомляє "Суспільне".
Його підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Він відповідальний за мапу укриттів, на якій позначки не збігалися з наявними укриттями.
Зазначається, що мам Роман Ткачук вважає підозру необґрунтованою, а його адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.
Довідково. Роман Ткачук у 2018 році очолив управління з питань цивільного захисту КМДА, упродовж 17 років працює рятувальником, має низку нагород. Він бере безпосередню участь в операціях з ліквідації надзвичайних ситуацій у Києві. Наразі, під час воєнного стану, департамент муніципальної безпеки, директором якого є Ткачук, підпорядковується КМДА.
Справа про укриття
У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні. А столична влада сказала, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
Пізніше, 3 червня, Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття. Йдеться про директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича, якого звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття, і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Водночас охоронця закладу Вадима Мишкина, єдиного, хто визнав свою провину, відправили до СІЗО на 2 місяці.
10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін після перевірки всіх укриттів столиці заявив, що лише 15% з них придатні до використання. Водночас ДСНС заявила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.
20 червня слідче управління Нацполіції у Києві повідомило про підозру директору департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку, якого звинувачують у нібито неналежному виконанні службових обов'язків.
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