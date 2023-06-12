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В Україні перевірили майже всі укриття: третина з них виявилися зачиненими або непридатними

12 червня, 2023 понедiлок
05:27
Суспільство Львів, укриття

В Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання

Про це повідомляє ДСНС України.

"В Україні обстежено близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3%, непридатними до використання - 23,6 % від перевірених. Станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів", - йдеться у повідомленні.

0,6% від загальної кількості укриттів не змогли оглянути через бойові дії.

Натомість у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання - 34,6%.

Загалом на території України працювали майже 2 тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС та Нацполіції.

Перевірка укриттів в країні

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні. А столична влада сказала, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

Пізніше, 3 червня, Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття. Йдеться про директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича, якого звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття, і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Водночас охоронця закладу Вадима Мишкина, єдиного, хто визнав свою провину, відправили до СІЗО на 2 місяці.

Водночас після трагедії в Києві повідомлялося, що у Волинській області та на Буковині мобільні групи перевірять усі укриття повторно обстежать захисні споруди. А правоохоронці Рівненщини отримали завдання перевірити усі укриття на доступність для людей. Якщо захисна споруда буде закрита - це кримінальна відповідальність.

Також 4 червня писалося, що на Львівщині виявили понад 400 об'єктів, непридатних для укриття.

Згодом у КМДА повідомили, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.

Україна
Київщина
ДСНС
новини Києва
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