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У Києві укриття обладнають автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу

9 червня, 2023 п'ятниця
12:45
Суспільство автоматизована система відкриття

У Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту

Про це повідомили в КМДА.

Так, автоматизованою системою відкриття оснастять близько 3 тисяч наявних у столиці укриттів. Кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. Поступово їх встановлять у сховищах по всьому місту.

Також буде встановлено близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

"Ми проведемо позапланову інвентаризацію наявних підвальних і цокольних приміщень, аби ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед у спальних районах міста", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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