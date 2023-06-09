У Києві укриття обладнають автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу
У Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту
Про це повідомили в КМДА.
Так, автоматизованою системою відкриття оснастять близько 3 тисяч наявних у столиці укриттів. Кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. Поступово їх встановлять у сховищах по всьому місту.
Також буде встановлено близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.
"Ми проведемо позапланову інвентаризацію наявних підвальних і цокольних приміщень, аби ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед у спальних районах міста", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
- Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. 2 червня Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
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