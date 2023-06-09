Про це повідомили в КМДА.

Так, автоматизованою системою відкриття оснастять близько 3 тисяч наявних у столиці укриттів. Кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. Поступово їх встановлять у сховищах по всьому місту.

Також буде встановлено близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

"Ми проведемо позапланову інвентаризацію наявних підвальних і цокольних приміщень, аби ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед у спальних районах міста", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.