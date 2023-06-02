Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні

Про це він повідомив у Telegram.

Так, Зеленський після трагедії у Києві, коли біля зачиненого укриття загинули люди, доручив міністрам перевірити сховища в Києві та по Україні.

"Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні", – написав президент.

Другим питанням на Ставці був стан української ППО та шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

Третім питанням була ситуація на фронті, але деталей президент не навів.

"Питання четверте. Всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуємо відповідні рішення", - написав Зеленський.