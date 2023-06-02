Нічний обстріл України 2 червня: у Києві спрацювала ППО, вибухи було чути на Черкащині
У ніч з 1 на 2 червня російські терористи продовжують завдати ударів по тилових регіонах України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Київ та Київська область
Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 1:57.
О 3:04 Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.
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