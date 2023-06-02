Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 1:57.

О 3:04 Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Київська ОВА наголошує, що у регіоні оголошена підвищена ракетна небезпека. Працює ППО.

"Вибухи в місті. ППО працює. На Київ суне ще хвиля БПЛА", - о 3:16 написав Віталій Кличко.

Черкащина

У Черкаській області сирени пролунали о 1:28.

"Суспільне" повідомляє про вибухи, які прогриміли близько 3:05.

У Черкаській ОВА заявили про підвищену небезпеку.