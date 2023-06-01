Про це він сказав під час пресконференції за результатами саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він наголосив, що реакція "буде тверда" і що місцевій владі "варто вмикати голову".

"У нас сьогодні була трагедія. Люди не попали в укриття. Але ми зараз повернемося і поставимо голову на місце, обов’язково", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що відповідатимуть усі причетні до трагедії та "досить конкретні люди", коли президент повернеться до України та розбереться з деталями.

"Розберемося обов’язково, причетні будуть відповідати за те, що люди втратили можливість потрапити у бомбосховище і, на жаль, загинули. У нас наче в Росії цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще й внутрішні", - наголосив Зеленський.

Наостанок, глава держави додав, що "може бути нокаут".