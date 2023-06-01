"Може бути нокаут": Зеленський пообіцяв покарати причетних до трагедії біля закритого укриття в Києві
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "дуже конкретні люди" понесуть покарання за трагедію, що сталася біля закритого укриття у Києві
Про це він сказав під час пресконференції за результатами саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Він наголосив, що реакція "буде тверда" і що місцевій владі "варто вмикати голову".
"У нас сьогодні була трагедія. Люди не попали в укриття. Але ми зараз повернемося і поставимо голову на місце, обов’язково", - сказав глава держави.
Він підкреслив, що відповідатимуть усі причетні до трагедії та "досить конкретні люди", коли президент повернеться до України та розбереться з деталями.
"Розберемося обов’язково, причетні будуть відповідати за те, що люди втратили можливість потрапити у бомбосховище і, на жаль, загинули. У нас наче в Росії цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще й внутрішні", - наголосив Зеленський.
Наостанок, глава держави додав, що "може бути нокаут".
- У Києві вночі, 1 червня, сталася трагедія - жінка з дитиною загинула від російського обстрілу, оскільки не змогла потрапити в закрите укриття. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що ініціював відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків та дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають голови РДА міста. Крім того, відтепер у столиці патрульні контролюватимуть роботу сховищ уночі, а самі сховища будуть відкриті цілодобово.
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