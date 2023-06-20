Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Підозру Ткачуку вручили на робочому місці. Він разом із департаментом муніципальної безпеки пішов на співпрацю зі слідством і надає доступ до необхідної документації. Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу.

Довідково. Роман Ткачук у 2018 році очолив управління з питань цивільного захисту КМДА, упродовж 17 років працює рятувальником, має низку нагород. Він бере безпосередню участь в операціях з ліквідації надзвичайних ситуацій у Києві. Наразі, під час воєнного стану, департамент муніципальної безпеки, директором якого є Ткачук, підпорядковується КМДА.

Трагедія біля укриття в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні. А столична влада сказала, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

Пізніше, 3 червня, Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття. Йдеться про директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича, якого звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття, і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Водночас охоронця закладу Вадима Мишкина, єдиного, хто визнав свою провину, відправили до СІЗО на 2 місяці.

Згодом у КМДА повідомили, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.

10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін після перевірки всіх укриттів столиці заявив, що лише 15% з них придатні до використання. Водночас ДСНС заявила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.