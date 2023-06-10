У Києві лише 15% укриттів повністю придатні до використання, - Камишін

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Станом на 08:00 10 червня комісія закінчила перевірку 4655 укриттів Києва. Це всі укриття, які є у столиці.

За результатами перевірки, лише 44% укриттів (2048) є вільнодоступними. Ще 21% (993) доступні упродовж 5 хвилин, їх під час тривоги відкривають чергові. 35% укриттів (1614) столиці залишаються недоступними.

Також лише 15% укриттів (705) Києва без суттєвих зауважень придатні до використання. 50% (2336) придатні для використання, проте їх необхідно привести до ладу. Непридатними залишаються 35% укриттів столиці (1614).

"На вихідних комісіях працюємо над зведенням даних та підготовленою звітністю", - написав Камишін.

Трагедія 1 червня

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Києві на Лісовому масиві одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3 на вулиці Миколи Матеюка, 3. Воно було зачинене з невідомих причин.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина. Були й поранені - близько 10 людей.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, Зеленський провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є глава МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

Пізніше, 3 червня, Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття. Йдеться про директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича, якого звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття, і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Водночас охоронця закладу Вадима Мишкина, єдиного, хто визнав свою провину, відправили до СІЗО на 2 місяці.

Водночас після трагедії в Києві 1 червня повідомлялося, що у Волинській області та Буковині мобільні групи перевірять усі укриття повторно обстежать захисні споруди. А правоохоронці Рівненщини отримали завдання перевірити усі укриття на доступність для людей. Якщо захисна споруда буде закрита - це кримінальна відповідальність.

Також 4 червня повідомлялося, що на Львівщині виявили понад 400 об'єктів, непридатних для укриття.

Станом на 5 червня, за результатами перевірки, найкращий доступ до укриттів забезпечено в Деснянському та Солом’янському районах столиці. Задовільний стан таких об’єктів зафіксовано в Дніпровському та Оболонському районах. Найгірший же доступ до укриттів забезпечено в Печерському та Шевченківському районах Києва.

Згодом у КМДА повідомили, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.