Про це стало відомо з telegram-каналу мера Києва Віталія Кличка.

"Результати перевірки понад 1600 укриттів комісією у складі ДСНС, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста в усіх районах Києва станом на ранок 5 червня. Нагадаю, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів. Перевірка триває", – підкреслив він.

Крім того, мер Києва додав, що за результатами перевірки щодо глав районів столиці з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень.

Фото: Telegram-каналу мера Києва Віталія Кличка

Фото: Telegram-каналу мера Києва Віталія Кличка

Трагедія 1 червня

Згідно з результатами обстежень найкращий доступ до захисних споруд забезпечено в Деснянському (100%) та Солом’янському (99%) районах, а найгірший – у Печерському (79%) та Шевченківському (73%). Також згідно з діаграмою відомо, що 590 укриттів перебувають у незадовільному стані.

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Києві на Лісовому масиві одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3 на вулиці Миколи Матеюка, 3. Однак там чомусь було зачинено.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети тоді загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина. Були й поранені - близько 10 людей.

Усе це відбулося на вулиці, перед зачинених входом до укриття.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. 2 червня Зеленський провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є глава МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

У суботу, 3 червня 2023 року, Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття. Йдеться про директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича й заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко.

За версією слідства, очільник медзакладу не проконтролював роботу укриття, тож, як наслідок, 1 червня під час нічної ракетної атаки воно виявилося зачиненим й через неможливість потрапити до нього загинули дві жінки та дитина, а ще низка осіб, що також змушені були перебувати ззовні, отримали поранення.

Після цього повідомлялося, що у Волинській області та Буковині мобільні групи перевірять усі укриття повторно обстежать захисні споруди.

Правоохоронці Рівненщини отримали завдання перевірити усі укриття на доступність для людей. Якщо захисна споруда буде закрита - це кримінальна відповідальність.

Також 4 червня повідомлялося, що на Львівщині виявили понад 400 об'єктів, непридатних для укриття.