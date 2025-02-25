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Ексклюзив

Це великий міф, що ми воюємо американською зброєю, - військовий ЗСУ Луценко

Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
21:54
Війна з Росією ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко зазначив, що американська зброя до України надходить в малих кількостях

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я підозрюю, що може статися така ситуація, що доведеться йти на поступки, якщо Трамп організує більш активний тиск на Україну. Тобто, якщо це буде не просто якесь обрізання, мінімізація поставок, а саме прямий тиск, шантаж. Я думаю, що до цього сценарію слід бути готовими і це приймати до уваги. Але якщо ми кажемо зараз про те, чи може, скажімо, часткова чи повна зупинка військової допомоги з боку Сполучених Штатів України математично змусити нас робити якісь дуже невигідні нам кроки, то цифри говорить про інше. Взагалі, мені здається, що це великий міф, що ми воюємо якоюсь американською зброєю і так далі. Американської зброї в нас дуже мало. Вона в дуже піпеточних кількостях до нас доходить", - сказав він.

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Ігор Луценко вважає, що правильна організація власного тилового виробництва зброї перекрила б нестачу американського постачання озброєння. 

"Ну, і те, що, наприклад, був проведений за Байденівських часів експеримент на декілька місяців припинити нам поставки. Він показав, що ми можемо далі воювати. І що нам не потрібно здавати частку суверенітету для того, щоб якось подобатися Сполученим Штатам. Тому 20-25% - це верхня межа оцінки того, що ми зараз отримуємо як відсоток на свою зброю з боку США. Ну, навіть якщо чверті зброї у нас не буде, це ж не означає, що ми відкотимося назад. Питання насправді більше у нас. Тобто, якщо ми правильно організуємо своє тилове виробництво зброї, боєприпасів. Якщо ми організуємо свою бойову діяльність правильним чином, я думаю, що ми зможемо продовжувати реалізовувати свої плани по відвоюванню", - додав військовослужбовець ЗСУ.

  • 22 лютого президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом у США. Після зустрічі він заявив, що "без американської підтримки Україна не переживе цю війну".
  • 25 лютого директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі суттєво збільшилося постачання озброєнь з боку європейських країн, а постачання озброєнь зі США продовжується.
  • 25 лютого військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков зауважив, що великі американські виробники озброєння можуть вплинути на рішення адміністрації Дональда Трампа щодо постачання зброї до України.
  • 25 лютого повідомлялось, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна зможе продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа: далі Київ може зіткнутися з нестачею боєприпасів.
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Дональд Трамп
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