Немає ознак, що допомога від США гальмуватиметься, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Були періоди, коли на початку війни західна допомога була недостатньою. Було певне обмеження щодо постачання стрілецької зброї та ПТРК. Згадаємо кінець 2023 - початок 2024 року, коли протягом 6 місяців не надходила американська допомога. Проте лінія фронту залишалася під контролем, хоча дійсно було просування з боку противника, зокрема через відсутність артилерії та артилерійських боєприпасів Росія захопила Авдіївку", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наразі суттєво збільшилося постачання з боку європейських країн, а постачання озброєнь зі США продовжується. Поки що немає ознак того, що контракти, підписані з США на постачання озброєнь для України, будуть гальмуватися.

"Зараз резерв міцності в процесі постачання озброєнь, а суттєве збільшення виробництва дронів різного призначення, яке часом компенсує обмежену кількість артилерійських боєприпасів, допомагає зміцнити оборону. Також з'являються зразки озброєнь, які можуть впливати на хід бойових дій. Думаю, цього достатньо для того, щоб стримувати ворога і не допустити обвалу на лінії фронту, одночасно розширюючи власні резерви", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що наразі просування противника є мінімальним на всіх напрямках, а його втрати колосальні.

"Наразі підхід щодо виснаження противника, іноді обмінюючи території на втрати противника, зберігається", - резюмував Згурець.