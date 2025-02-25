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Ексклюзив

США не можуть повністю зупинити постачання зброї Україні: у Defense Express назвали причину

Віталій Бесараб
25 лютого, 2025 вiвторок
16:19
Війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що великі американські виробники озброєння можуть вплинути на рішення адміністрації Дональда Трампа щодо постачання зброї до України

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Декілька тижнів тому президент Володимир Зеленський сказав, що понад 30% озброєння, яке використовують Сили оборони України, американське. Менш як 30% - європейське. Втім, важливо розуміти одну важливу річ. Зокрема, багато озброєння, яке продавалось європейськими партнерами, є американським. Американські F-16, ЗРК Patriot, САУ М-109 та інші. Такого озброєння доволі багато. Тому сьогодні є питання щодо того, як обслуговувати те, що вже передано, і того, як замістити, наприклад, те, що США передавали раз на рік понад 1 млн 155-мм боєприпасів. Країни Європи обіцяли постачати Україні 1 млн боєприпасів щороку. Вони змогли поставити таку кількість протягом 1,5 року. Тепер виникає проблема в тому, що окрім 1 млн боєприпасів вони мають ще й замінити постачання цих снарядів зі США. Тому, якщо будуть погоджені механізми, за яким європейці будуть закуповувати озброєння в США, вони мають погодити не тільки фінансову, а й матеріальну частину", - пояснив Катков.

Експерт наголосив, що американські компанії ВПК мають великі контракти на виготовлення зброї і продаж її Україні. Саме тому вони можуть стояти на боці України в питаннях постачання зброї Києву з боку США.

"Щодо постачання озброєння зі США для України. Мало хто згадує про безліч американських компаній, які складають значний відсоток ВВП США і є лобістами у прийнятті рішень державного рівня. До прикладу, Lockheed Martin має більший бюджет, ніж Україна. Відповідно ці компанії мають власні важелі впливу на рішення, які будуть прийматись. І обʼєктивно ці рішення будуть на користь України. Ці компанії мають величезні контракти, розширюють номенклатуру озброєнь і т.д. Це працює, і триває війна. І тут хтось заявляє про те, що давайте не будемо нічого робити й в Україну нічого продавати не будемо. Таке рішення зустріне і вже зустрічає доволі цікаву реакцію компаній, як Lockheed Martin, Boing, Northrop Grumman і т.д. Мова йде про великі гроші, і саме тому є ймовірність, що США не підуть на повну заморозку постачання зброї до України", - додав він.

  • 21 лютого директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що за оптимістичного сценарію постачання нових озброєнь від США має відбутися у 2025 році.
  • 25 лютого у The Wall Street Journal, посилаючись на слова чинних  і колишніх західних посадовців, повідомили, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна зможе продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа - далі Київ може зіткнутися з нестачею боєприпасів
     
Теги:
Новини
Україна
зброя
ВПК
США
зброя для України
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