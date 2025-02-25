США не можуть повністю зупинити постачання зброї Україні: у Defense Express назвали причину

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Декілька тижнів тому президент Володимир Зеленський сказав, що понад 30% озброєння, яке використовують Сили оборони України, американське. Менш як 30% - європейське. Втім, важливо розуміти одну важливу річ. Зокрема, багато озброєння, яке продавалось європейськими партнерами, є американським. Американські F-16, ЗРК Patriot, САУ М-109 та інші. Такого озброєння доволі багато. Тому сьогодні є питання щодо того, як обслуговувати те, що вже передано, і того, як замістити, наприклад, те, що США передавали раз на рік понад 1 млн 155-мм боєприпасів. Країни Європи обіцяли постачати Україні 1 млн боєприпасів щороку. Вони змогли поставити таку кількість протягом 1,5 року. Тепер виникає проблема в тому, що окрім 1 млн боєприпасів вони мають ще й замінити постачання цих снарядів зі США. Тому, якщо будуть погоджені механізми, за яким європейці будуть закуповувати озброєння в США, вони мають погодити не тільки фінансову, а й матеріальну частину", - пояснив Катков.



Експерт наголосив, що американські компанії ВПК мають великі контракти на виготовлення зброї і продаж її Україні. Саме тому вони можуть стояти на боці України в питаннях постачання зброї Києву з боку США.

"Щодо постачання озброєння зі США для України. Мало хто згадує про безліч американських компаній, які складають значний відсоток ВВП США і є лобістами у прийнятті рішень державного рівня. До прикладу, Lockheed Martin має більший бюджет, ніж Україна. Відповідно ці компанії мають власні важелі впливу на рішення, які будуть прийматись. І обʼєктивно ці рішення будуть на користь України. Ці компанії мають величезні контракти, розширюють номенклатуру озброєнь і т.д. Це працює, і триває війна. І тут хтось заявляє про те, що давайте не будемо нічого робити й в Україну нічого продавати не будемо. Таке рішення зустріне і вже зустрічає доволі цікаву реакцію компаній, як Lockheed Martin, Boing, Northrop Grumman і т.д. Мова йде про великі гроші, і саме тому є ймовірність, що США не підуть на повну заморозку постачання зброї до України", - додав він.