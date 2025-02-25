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Україна без допомоги США може зіткнутися з нестачею боєприпасів до літа, - WSJ

Ольга Бабишена
25 лютого, 2025 вiвторок
14:11
Світ ЗСУ, Харківщина

Без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна зможе продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа: далі Київ може зіткнутися з нестачею боєприпасів

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Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на слова чинних  і колишніх західних посадовців, передає Європейська правда. 

Як вказує колишня високопосадовиця Пентагону Селеста Волландер, відправленої або законтрактованої адміністрацією Джо Байдена зброї в останні місяці роботи, має вистачити Україні для ведення бойових дій у поточному режимі щонайменше до середини року. На думку деяких українських аналітиків, ЗСУ зможуть протриматися навіть довше.

Водночас Європа намагатиметься заповнити можливий дефіцит. Видання зазначає, що у 2024 році Європейський Союз, Велика Британія та Норвегія разом надали Україні військову допомогу на суму близько 25 млрд доларів - це, за словами європейських посадовців, перевищує обсяги постачань США за аналогічний період. Крім того, на континенті суттєво збільшилось виробництво артилерійських снарядів, а допомога ЄС в поточному році може вирости до 30 млрд доларів.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від США майже 70 млрд доларів військової допомоги. За даними Кільського інституту світової економіки, ця сума перевищує загальну допомогу всіх інших західних союзників разом. 

Водночас Україна створила власну потужну індустрію виробництва боєприпасів, яка зараз виробляє озброєння на 30 млрд доларів на рік, що, як вказує міністр стратегічної промисловості, у шість разів більше, ніж торік.  Загалом, Україна наразі будує або фінансує близько 55% своєї військової техніки, тоді як внесок США оцінюється у 20%, а Європи – у 25%.

Проте деякі американські постачання, зокрема сучасні системи протиповітряної оборони, балістичні ракети класу "земля-земля", навігаційні системи та далекобійна ракетна артилерія, практично неможливо замінити в короткостроковій перспективі. Європейські виробництва не здатні забезпечити достатні обсяги або взагалі не виготовляють подібну техніку. Відтак, коли американське озброєння закінчиться, в України зменшаться можливості атак на великі відстані та захисту тилових позицій. 

"Мати партнера, який постачає вам найякісніші військові технології, за визначенням незамінне у деяких сферах", – підкреслив посланець чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечни. 

  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що за оптимістичного сценарію постачання нових озброєнь від США має відбутися у 2025 році.

 

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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