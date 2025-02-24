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"Змінило хід операції": Буданов розповів, що завадило РФ "взяти Київ за 3 дні"

Катерина Єсікова
24 лютого, 2025 понедiлок
21:38
Війна з Росією Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що бої у Гостомелі, Мощуні та Ірпені на початку повномасштабного вторгнення завадили Росії "взяти Київ за 3 дні"

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформ.

За словами Буданова, дві серйозні події змінили хід російської операції. Першою стали бої у Гостомелі. 

"Це не дало здійснити їх план. Чому починався цей "три плюс десять", "Київ за три дні". Тому що серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на полосі у Гостомелі. І літаки були у повітрі. Це всім відомі факти. Але зрештою ми зруйнували ці плани разом з підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І зрештою зробили умови при яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака", - заявив начальник ГУР.

Натомість другою подією стали бої у Мощуні: "Якби упав Мощун, вони б увійшли у Київ у той момент з того напряму".

Буданов назвав це двома найважливішими подіями, а третьою згадав бої в Ірпені , які зрештою частково розділили російське угруповання.

Він також додав, що бої у Гостомелі були "серцем спеціальної воєнної операції", у ході якої противник на чотирнадцяту добу планував захопити Україну.

У перші дні повномасштабного вторгнення у Гостомелі перебували підрозділи Головного управління розвідки і Національної гвардії. Тоді їм, за словами Буданова, допоміг головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який на момент російського вторгнення відповідав за оборону Київщини.

"Пан Сирський дуже допоміг тоді артилерією, у нас не було своєї. За рахунок координації і кооперації, яку тоді просто на колінах налагодили з цього питання, у перший день ми завадили висадці десанту. Все інше – це вже похідне від цього", - додав він.

  • Раніше Буданов заявив, що перед третьою річницею повномасштабного вторгнення в Україну вище керівництво РФ усвідомило, яку страшну помилку вони зробили у 2022 році.
     
Теги:
Новини
Київщина
поліція
Ірпінь
ГУР
новини Києва
Гостомель
Військові новини
Кирило Буданов
Олександр Сирський
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