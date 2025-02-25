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Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні на €200 млн

Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
17:01
Світ Україна-Польща

У Польщі готують 46-пакет військової допомоги для України на суму понад €200 млн. Також у державі пообіцяли продовжувати тренувати українських військових

Зміст

Про це повідомив польський міністр оборони Владислав Косніяк-Камиш, передає PAP.

"Наразі ми готуємо 46-й пакет допомоги Україні, який буде коштувати понад 200 мільйонів євро. Це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Ми будемо тренувати українських солдатів", - заявив він.

Косніяк-Камиш підкреслив, що Польща підготувала близько 28 тис. українських бійців із 80-90 тис., яких готували в країнах ЄС. 

Водночас очільник польського міноборони наголосив, що Варшава є "лідером допомоги" в межах військової підтримки Києва.

"Я пам'ятаю ті засідання Ради національної безпеки, я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. Ні в кого не було сумнівів, що треба передавати техніку. Коли деякі люди думали, що давати, дивилися на свої склади - з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми передали все, що могли", - додав він.

  • У листопаді минулого року повідомлялось, що Польща посідає перше місце за ВВП серед усіх країн, які долучилися до допомоги Україні - майже 5 %. Також країна входить до числа тих, які прийняли найбільше біженців.
Теги:
Новини
Україна
Польща
військові
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
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