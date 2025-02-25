Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні на €200 млн

Про це повідомив польський міністр оборони Владислав Косніяк-Камиш, передає PAP.

"Наразі ми готуємо 46-й пакет допомоги Україні, який буде коштувати понад 200 мільйонів євро. Це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Ми будемо тренувати українських солдатів", - заявив він.

Косніяк-Камиш підкреслив, що Польща підготувала близько 28 тис. українських бійців із 80-90 тис., яких готували в країнах ЄС.

Водночас очільник польського міноборони наголосив, що Варшава є "лідером допомоги" в межах військової підтримки Києва.

"Я пам'ятаю ті засідання Ради національної безпеки, я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. Ні в кого не було сумнівів, що треба передавати техніку. Коли деякі люди думали, що давати, дивилися на свої склади - з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми передали все, що могли", - додав він.