Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні на €200 млн
У Польщі готують 46-пакет військової допомоги для України на суму понад €200 млн. Також у державі пообіцяли продовжувати тренувати українських військових
Про це повідомив польський міністр оборони Владислав Косніяк-Камиш, передає PAP.
"Наразі ми готуємо 46-й пакет допомоги Україні, який буде коштувати понад 200 мільйонів євро. Це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Ми будемо тренувати українських солдатів", - заявив він.
Косніяк-Камиш підкреслив, що Польща підготувала близько 28 тис. українських бійців із 80-90 тис., яких готували в країнах ЄС.
Водночас очільник польського міноборони наголосив, що Варшава є "лідером допомоги" в межах військової підтримки Києва.
"Я пам'ятаю ті засідання Ради національної безпеки, я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. Ні в кого не було сумнівів, що треба передавати техніку. Коли деякі люди думали, що давати, дивилися на свої склади - з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми передали все, що могли", - додав він.
- У листопаді минулого року повідомлялось, що Польща посідає перше місце за ВВП серед усіх країн, які долучилися до допомоги Україні - майже 5 %. Також країна входить до числа тих, які прийняли найбільше біженців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.99
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.09
- Актуальне
- Важливе