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У Польщі заявили, що виділили Україні та біженцям найбільше допомоги у світі у співвідношенні до ВВП

Ксенія Золотова
10 листопада, 2024 неділя
09:50
Війна з Росією

Польща посідає перше місце за ВВП серед усіх країн, які долучилися до допомоги Україні - майже 5 %. Також країна входить до числа тих, які прийняли найбільше біженців

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Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Там наголосили, що саме польська підтримка першою надійшла на український фронт у значних кількостях.

"На початку війни, коли справді важко було отримати допомогу для України, коли всі боялися і не хотіли, німці давали каски, ми давали танки", - заявив президент Польщі Анджей Дуда.

У канцелярії підкреслили, що Польща першою відреагувала на агресію Росії проти України. 

"У перші, вирішальні місяці війни ми стали беззаперечним лідером у підтримці України у постачанні зброї. Наша позиція зміцнила Україну у військовому плані, що вплинуло на наступні фази конфлікту. Усе вказує на те, що якби не польська допомога нашому сусідові, ситуація в Україні сьогодні виглядала б інакше", - йдеться у повідомленні.

Якщо підсумувати витрати на підтримку України та допомогу українським біженцям у ВВП, то  Польща посідає перше місце серед усіх країн, які долучилися до допомоги сусідові.

"Польща виділила на допомогу в еквіваленті 4,91% ВВП, з них 0,71% ВВП - це витрати на підтримку України, 4,2% ВВП - це вартість допомоги українським біженцям", - підрахували у канцелярії президента Польщі.

Польща першою почала масово постачати в Україну важке озброєння, стала ініціатором "танкової коаліції" і першою серед західних партнерів надала Україні бойову авіацію.

"Загалом ми надали Україні військової допомоги на  €3,23 мільярда, тобто понад ₽14 мільярдів", - зазначили у Дуди.

Зазначається, що із майже 800 танків, які отримала Україна, понад 350 їй передала Польща:  понад 240 танків Т-72 різних типів, 60 танків PT-91 та 14 сучасних танків Leopard 2A4.

Також із бронетехніки Варшава передала Києву 250 БМП, понад 100 САУ, понад 30 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", дев'ять розвідувальних машин БРДМ 2.

Польща також передала 14 літаків МіГ-29 і 12 вертольотів Мі-24, при цьому перші польські літаки потрапили до України у березні 2023 року.

За інформацією канцелярії Дуди, Польща також передала Україні понад 100 мільйонів набоїв різних типів і калібрів, десятки польських безпілотників, призначених для близької розвідки, а також сотні безпілотників-камікадзе та зенітних і протиракетних комплексів.

Варшава також закупила для України 20 тис. терміналів Starlink і фінансує їх підключення до інтернету.

Польща підготувала на своїй території приблизно 25 тис. українських військових, у тому числі 14,5 тис. у складі місії ЄС EUMAM. Зокрема, Польща підготувала підрозділи льотчиків, танкістів, артилеристів, логістів і техніків.

Станом на 8 листопада у Польщі перебуває 980 тис. біженців з України. У 2022 році на допомогу українським біженцям було витрачено ₽4,9 мільярда  (€1,1 мільярда), у 2023 році ця сума становила ₽2,5 мільярда (понад €500 млн).

Польща також виділила значну допомогу на підтримку енергетичної інфраструктури України, створила на своїй території логістичний, енергетичний та медичний хаби для допомоги Україні.

 

Теги:
Новини
Україна
Польща
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
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