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Головна Культура Співак TESLENKO пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення-2025 у Сан-Марино

Співак TESLENKO пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення-2025 у Сан-Марино

Дар'я Тарасова
25 лютого, 2025 вiвторок
16:54
Культура

Український музикант Олександр Тесленко опинився серед фіналістів конкурсу Una Voce Per San Marino, на якому з 2022 року Сан-Марино обирає свого представника на Євробачення

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Про це повідомили в офіційному instagram-акаунті Una Voce Per San Marino.

Український співак Олександр Тесленко, який виступає під сценічним імʼям TESLENKO, змагатиметься за право представляти Сан-Марино на пісенному конкурсі у Базелі. Артист пройшов кастинг, який проходить у цій країні в 16 раундів, і півфінал, тож тепер виступатиме наживо у фіналі, який відбудеться 8 березня 2025 року.

"Відкриття в українській музиці TESLENKO за дуже короткий час набрав мільйони слухачів, перевищивши 100 млн прослуховувань на стримінгах і 1 млрд переглядів у TikTok. Два успішні альбоми потрапили у топ-3 Apple Music Ukraine, він є фіналістом Pepsi Superstar і знайомим за шоу "Голос" (Україна) і "Танці з зірками". Тепер він привіз у Сан-Марино Storm - неймовірну суміш балади та електроніки, створену ім’ям, пов’язаним з Леді Гагою, Кеті Перрі, Imagine Dragons і Tiësto", - зазначили в Una Voce Per San Marino.

Наприкінці грудня стало відомо, що TESLENKO подав свою заявку на кастинг до національного відбору на Євробачення-2025 у Сан-Марино. З 2022 року мовник країни SMRTV обирає свого представника на конкурсі під назвою Una voce per San Marino.

Кастинги завершилися 26 січня 2025 року. До півфіналів потрапили близько 80 міжнародних артистів (не з Сан-Марино). Загалом телешоу Una voce per San Marino включає 5 півфіналів і гранд-фінал. У кожному з перших 4 півфіналів змагаються по 20 закордонних артистів, 2 з яких потрапляють до фіналу. У 5-му півфіналі виступають артисти з Сан-Марино, один із яких потрапляє у фінал.

Результати кожного шоу (включно з фіналом) базуються на 100% голосуванні міжнародного журі у складі 5 людей.

  • 12 лютого TESLENKO випустив кліп на конкурсну пісню Storm.
  • TESLENKO цьогоріч подавав заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення від України, пройшов у двадцятку, проте за рішенням колегії не потрапив у шортліст. Він мав шанс опинитися в фіналі, якби українці опитуванням у Дії обрали його з 11 інших учасників лонгліста. Проте 27 грудня TESLENKO зняв свою кандидатуру з українського Нацвідбору.
  • У суботу, 8 лютого 2025 року, відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2025, у якому переміг гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

 

Теги:
Новини
Світ
Євробачення
музика
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