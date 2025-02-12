TESLENKO випустив кліп на пісню Storm, з якою виступить у Нацвідборі на Євробачення у Сан-Марино

Премʼєра відбулася на YouTube.

Український артист TESLENKO, який після скандалу з російськими піснями в плейлісті Enleo зняв свою кандидатуру з українського Нацвідбору, змагатиметься за право представляти на Євробаченні в Базелі Сан-Марино.

12 лютого він випустив кліп на конкурсну пісню Storm. Режисеркою відеороботи стала Анастасія Крючкова.

Наприкінці грудня стало відомо, що TESLENKO подав свою заявку на кастинг до національного відбору на Євробачення-2025 у Сан-Марино. З 2022 року мовник країни SMRTV обирає свого представника на конкурсі під назвою Una voce per San Marino.

Український артист пройшов кастинг, який проходить у цій країні в 16 раундів, і виступатиме у Нацвідборі.

Кастинги завершилися 26 січня 2025 року. До півфіналу потраплять близько 80 міжнародних артистів (не з Сан-Марино). Загалом телешоу Una voce per San Marino включатиме 5 півфіналів і гранд-фінал. У кожному з перших 4 півфіналів змагатимуться по 20 закордонних артистів, 2 з яких потраплять до фіналу. У 5-му півфіналі виступатимуть артисти з Сан-Марино, один із яких потрапить у фінал.

Півфінали проходитимуть з 17 по 21 лютого, фінал - 23 лютого 2025 року.

Результати кожного шоу (включно з фіналом) базуватимуться на 100% голосуванні міжнародного журі у складі 5 людей.