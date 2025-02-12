TESLENKO випустив кліп на пісню Storm, з якою виступить у Нацвідборі на Євробачення у Сан-Марино
Український співак Олександр Тесленко, який бере участь в Una Voce Per San Marino - Нацвідборі на Євробачення-2025 у Сан-Марино, презентував кліп на конкурсну пісню Storm
Премʼєра відбулася на YouTube.
Український артист TESLENKO, який після скандалу з російськими піснями в плейлісті Enleo зняв свою кандидатуру з українського Нацвідбору, змагатиметься за право представляти на Євробаченні в Базелі Сан-Марино.
12 лютого він випустив кліп на конкурсну пісню Storm. Режисеркою відеороботи стала Анастасія Крючкова.
Наприкінці грудня стало відомо, що TESLENKO подав свою заявку на кастинг до національного відбору на Євробачення-2025 у Сан-Марино. З 2022 року мовник країни SMRTV обирає свого представника на конкурсі під назвою Una voce per San Marino.
Український артист пройшов кастинг, який проходить у цій країні в 16 раундів, і виступатиме у Нацвідборі.
Кастинги завершилися 26 січня 2025 року. До півфіналу потраплять близько 80 міжнародних артистів (не з Сан-Марино). Загалом телешоу Una voce per San Marino включатиме 5 півфіналів і гранд-фінал. У кожному з перших 4 півфіналів змагатимуться по 20 закордонних артистів, 2 з яких потраплять до фіналу. У 5-му півфіналі виступатимуть артисти з Сан-Марино, один із яких потрапить у фінал.
Півфінали проходитимуть з 17 по 21 лютого, фінал - 23 лютого 2025 року.
Результати кожного шоу (включно з фіналом) базуватимуться на 100% голосуванні міжнародного журі у складі 5 людей.
- Український музикант Олександр Тесленко, більш відомий як TESLENKO, цьогоріч подавав заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення від України, пройшов у двадцятку, проте за рішенням колегії не потрапив у шортліст. Він мав шанс опинитися в фіналі, якби українці опитуванням у Дії обрали його з 11 інших учасників лонгліста. Проте 27 грудня TESLENKO зняв свою кандидатуру з українського Нацвідбору.
- У суботу, 8 лютого 2025 року, відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2025, у якому переміг гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
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