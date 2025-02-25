"Служби у справах дітей ігнорували свої обов'язки": Офіс омбудсмена провів перевірку у зв'язку зі смертю 1-річного хлопчика в Одесі

Про це Лубінець написав у telegram.

Омбудсмен наголосив, що подібні випадки не мають залишатися без належного реагування, тож він доручив провести моніторинговий візит до низки закладів та установ в Одеській області, щоб з’ясувати, чому дитина опинилася в небезпеці.

За результатами перевірки стало відомо, що на момент перших пологів матері дитини було 16 років, вона мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Втім, орган опіки та піклування прийняв рішення надати їй повну цивільну дієздатність, і відповідальність не лише за себе, а й за свою першу та другу дитину, яка народилась згодом.

"Служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов'язки. Порушуючи законодавство, не надали матері з дітьми статусу родини, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Центри соціальних служб Одеської області системно ігнорували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їхнього проживання, а також не виконували своїх безпосередніх функцій щодо дітей, які обʼєктивно потребують підтримки", - йдеться у повідомленні.

Лубінець зазначив, що Офіс омбудсмена ініціював подання до Одеської ОВА щодо бездіяльності посадових осіб, відповідальних за захист дітей.

"Інформацію передано до Офісу генпрокурора та Нацполіції України для проведення подальшого розслідування", - додав він.