Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та 4 держави ЄС не підтримують передачу заморожених активів РФ Україні, - Politico

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться, що фон дер Ляєн та зазначені 4 європейські держави проти передачі активів РФ через побоювання, що це може відлякати міжнародних інвесторів, та втрати найбільшої переваги для мирних перемовин.

"Якщо ви розморозите (активи) і віддасте Україні, у вас їх більше немає, і ви не можете використовувати їх як розмінну монету", - пояснив європейський дипломат Politico, який поділяє цю думку.

Водночас є інші країни Європи, які підтримують передачу російських заморожених активів Києву, серед них: сусідні з Росією балтійські держави, Польща, Чехія, а також глава європейської дипломатії Кая Каллас.

"Я не приймаю аргумент, що це юридично проблематично... нам потрібна політична воля, щоб це зробити", - сказав глава литовського МЗС Кястутіс Будрис, наголосивши, що держави, які виступають проти, "повинні надати сильніші аргументи, чому ми цього не робимо".

Нині на території Європейського Союзу перебувають 200 млрд євро заморожених активів Росії.

Однак раніше Каллас визнавала, що найближчим часом шанси на конфіскацію активів РФ невеликі.

"Нам потрібна підтримка кожного для цього. Поки що ми цього не чуємо", - пояснила глава дипломатії ЄС 24 лютого.