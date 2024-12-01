Із 2025 року ЄС щомісяця надаватиме Україні €1,5 млрд від заморожених російських активів, - президент Євроради Кошта

Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Цього місяця Європейський союз надасть Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету України. Крім того, починаючи з наступного місяця, ми плануємо надавати протягом усього року, щомісяця, €1,5 млрд допомоги", - сказав Кошта.

Президент Євроради пояснив, що ці кошти "надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях".

Окрім цього, за словами президента Євроради, ЄС готує 15-й пакет санкцій проти "путінського режиму".

Кошта також зазначив, що ЄС і Україна працюватимуть разом над тим, щоб у "першій половині наступного року відкрити щонайменше два кластери перемовин щодо європейської інтеграції".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів, зазначивши, що "абсолютно реально, паралельно з переговорним процесом, забезпечувати поступову інтеграцію України у внутрішній ринок європейської сили".

"У нашому порядку денному також є роботи по НАТО, забезпечення для України НАТО – необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України для всієї євроатлантичної спільноти", - резюмував Зеленський.