Із 2025 року ЄС щомісяця надаватиме Україні €1,5 млрд від заморожених російських активів, - президент Євроради Кошта
У грудні поточного року Європейський Союз виділить Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету, а вже із січня 2025 року планує щомісяця надавати по €1,5 млрд від прибутків із заморожених російських активів
Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Цього місяця Європейський союз надасть Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету України. Крім того, починаючи з наступного місяця, ми плануємо надавати протягом усього року, щомісяця, €1,5 млрд допомоги", - сказав Кошта.
Президент Євроради пояснив, що ці кошти "надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях".
Окрім цього, за словами президента Євроради, ЄС готує 15-й пакет санкцій проти "путінського режиму".
Кошта також зазначив, що ЄС і Україна працюватимуть разом над тим, щоб у "першій половині наступного року відкрити щонайменше два кластери перемовин щодо європейської інтеграції".
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів, зазначивши, що "абсолютно реально, паралельно з переговорним процесом, забезпечувати поступову інтеграцію України у внутрішній ринок європейської сили".
"У нашому порядку денному також є роботи по НАТО, забезпечення для України НАТО – необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України для всієї євроатлантичної спільноти", - резюмував Зеленський.
- Нагадаємо, що у неділю, 1 грудня, до Києва прибули висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, комісарка з розширення ЄС Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.
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