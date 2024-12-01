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До України вперше після призначення прибули президент Євроради та очільниця дипломатії ЄС

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
10:39
Світ Антоніу Кошта, Кая Каллас і Марта Кос у Києві

У неділю, 1 грудня, до української столиці прибули висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, комісарка з розширення ЄС Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта

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Про це повідомила Каллас на своїй сторінці в X.

Вона зазначила, що мета цього візиту - "чіткий меседж: Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну". 

"Ми зробимо для цього все можливе", – наголосила Каллас.

Кошта також заявив, що з першого дня війни ЄС стоїть на боці України.

"З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу", – написав дипломат.

Символічний візит нових високопосадовців Євросоюзу до України розпочався через кілька годин після вступу Кошти та Каллас на свої посади. 

  • Нагадаємо, раніше Європейська рада погодила кандидатури для призначення на керівні посади у ключових інституціях ЄС. Зокрема, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас була запропонована на посаду високого представника ЄС. 
  • 23 жовтня Каллас заявила, що на новій посаді серед її пріоритетів буде зміцнення безпеки ЄС та питання розв'язання війни Росії проти України.
Теги:
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Суспільство
Україна
ЄС
Європа
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