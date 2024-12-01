До України вперше після призначення прибули президент Євроради та очільниця дипломатії ЄС
У неділю, 1 грудня, до української столиці прибули висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, комісарка з розширення ЄС Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта
Про це повідомила Каллас на своїй сторінці в X.
Вона зазначила, що мета цього візиту - "чіткий меседж: Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну".
"Ми зробимо для цього все можливе", – наголосила Каллас.
Кошта також заявив, що з першого дня війни ЄС стоїть на боці України.
"З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу", – написав дипломат.
Символічний візит нових високопосадовців Євросоюзу до України розпочався через кілька годин після вступу Кошти та Каллас на свої посади.
- Нагадаємо, раніше Європейська рада погодила кандидатури для призначення на керівні посади у ключових інституціях ЄС. Зокрема, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас була запропонована на посаду високого представника ЄС.
- 23 жовтня Каллас заявила, що на новій посаді серед її пріоритетів буде зміцнення безпеки ЄС та питання розв'язання війни Росії проти України.
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