До України вперше після призначення прибули президент Євроради та очільниця дипломатії ЄС

Про це повідомила Каллас на своїй сторінці в X.

Вона зазначила, що мета цього візиту - "чіткий меседж: Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну".

"Ми зробимо для цього все можливе", – наголосила Каллас.

Кошта також заявив, що з першого дня війни ЄС стоїть на боці України.

"З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу", – написав дипломат.

From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.



From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.



Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7 — António Costa (@eucopresident) December 1, 2024

Символічний візит нових високопосадовців Євросоюзу до України розпочався через кілька годин після вступу Кошти та Каллас на свої посади.