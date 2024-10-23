Каллас назвала пріоритети на чолі дипломатії ЄС: що про Україну
Колишня прем'єрка Естонії та наступна очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що на новій посаді серед її пріоритетів буде зміцнення безпеки ЄС та питання розв'язання війни Росії проти України
Про це пише Reuters.
"Європейська безпека є глибоко особистим для мене як для уроджениці країни, яка довгий час говорила іншим, що імперіалістична мрія Росії ніколи не вмирала. Моїм короткостроковим пріоритетом має бути розв'язання глобальних проблем: війна Росії проти України та зміцнення безпеки та оборони ЄС", - сказала Каллас членам Європейського парламенту.
За словами Каллас, ЄС повинен також залишатися "в авангарді гуманітарних зусиль" на Близькому Сході й працювати "з усіма гравцями, щоб підтримати досягнення справедливого і всеосяжного миру".
Вона відзначила, що країни з "вісі зла" становлять особливі виклики.
"Такі країни, як Росія, Іран, Північна Корея і частково Китай прагнуть використати взаємозалежність як зброю й експлуатувати відкритість наших суспільств проти нас. До цього ми повинні бути готові", - додала експрем'єрка Естонії.
- Нагадаємо, раніше Європейська рада погодила кандидатури для призначення на керівні посади у ключових інституціях ЄС. Зокрема, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас була запропонована на посаду високого представника ЄС. Після цього естонський президент Алар Каріс призначив новий уряд країни, який очолюватиме премʼєр Крістен Міхал.
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