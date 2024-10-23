Каллас назвала пріоритети на чолі дипломатії ЄС: що про Україну

Про це пише Reuters.

"Європейська безпека є глибоко особистим для мене як для уроджениці країни, яка довгий час говорила іншим, що імперіалістична мрія Росії ніколи не вмирала. Моїм короткостроковим пріоритетом має бути розв'язання глобальних проблем: війна Росії проти України та зміцнення безпеки та оборони ЄС", - сказала Каллас членам Європейського парламенту.

За словами Каллас, ЄС повинен також залишатися "в авангарді гуманітарних зусиль" на Близькому Сході й працювати "з усіма гравцями, щоб підтримати досягнення справедливого і всеосяжного миру".

Вона відзначила, що країни з "вісі зла" становлять особливі виклики.

"Такі країни, як Росія, Іран, Північна Корея і частково Китай прагнуть використати взаємозалежність як зброю й експлуатувати відкритість наших суспільств проти нас. До цього ми повинні бути готові", - додала експрем'єрка Естонії.