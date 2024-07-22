В Естонії призначили новий уряд на чолі з Крістеном Міхалом
Естонський президент Алар Каріс призначив новий уряд країни, який очолюватиме премʼєр-міністр Крістен Міхал
Про це повідомляє ERR.
Зазначено, що Міхал стане наступником премʼєрки Каї Каллас, проте коаліція за участю Партії реформ, соціал-демократів та "Естонія 200" залишиться при владі.
Новий кабінет міністрів Естонії розпочне свою роботу у вівторок, 23 липня, після прийняття присяги у парламенті - Рійгікогу.
- 29 червня естонська партія реформ запропонувала міністра з клімату Крістена Міхала як кандидата на посаду прем’єра, на якій він має змінити Каю Каллас, висунуту на посаду високого представника ЄС.
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